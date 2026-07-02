El PFEA invierte más de 860.000 euros en la mejora de espacios en Canjáyar, Gádor y Pechina (Almería)

Obras del PFEA en Canjáyar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), ha actuado para la mejora de espacios en Canjáyar, Gádor y Pechina con una inversión asociada al programa de más de 860.000 euros.

Según ha destacado la institución provincial en una nota, el PFEA es una de las principales herramientas con las que cuentan los municipios, especialmente los más pequeños, para potenciar el empleo, las inversiones y la continua mejora de servicios e infraestructuras.

La diputada provincial del PFEA, Matilde Díaz, ha destacado que "el Programa de Fomento de Empleo Agrario es una herramienta esencial para los municipios de la provincia porque permite impulsar obras muy necesarias, mejorar servicios públicos y, al mismo tiempo, generar empleo en nuestros pueblos".

Díaz ha subrayado que "las actuaciones que se están desarrollando en Canjáyar, Gádor y Pechina suman una inversión total de más de 860.000 euros y van a permitir la generación de 6.500 jornales, lo que demuestra la importancia de este programa para fijar población, dinamizar la economía local y mejorar la calidad de vida de los vecinos".

Asimismo, la diputada ha señalado que "hablamos de intervenciones muy necesarias para los municipios: renovación de calles, mejora de redes de saneamiento y abastecimiento, acondicionamiento de parques y jardines, actuaciones en colegios, plazas, caminos, zonas verdes y edificios públicos".

Díaz ha remarcado que "desde la Diputación de Almería seguimos trabajando junto a los ayuntamientos para que los recursos lleguen a todos los rincones de la provincia, especialmente a los municipios más pequeños, que encuentran en el PFEA una vía fundamental para acometer estas inversiones".

Las actuaciones que se desarrollan en Canjáyar, que tienen una inversión de más de 380.000 euros, contemplan mejoras en espacios públicos, calles, zonas verdes, equipamientos municipales y edificios de uso ciudadano.

Entre ellas se incluye el acondicionamiento de diferentes plazas, parques, accesos, jardines, zonas deportivas, áreas recreativas y otros puntos del municipio, con trabajos de limpieza, desbroce, jardinería, plantación, pintura y mejora del entorno urbano.

Se han ejecutado actuaciones urbanas en la calle Paquita Guzmán, con la renovación del pavimento y de las redes de saneamiento y abastecimiento; así como en la calle Los Pollos.

El plan de obras también incluye mejoras en el CEIP Santa Cruz de Canjáyar, centradas en la reforma integral de los aseos de la planta alta, con nuevos revestimientos, instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, carpintería y pintura interior.

Además, se ha actuado en la Plaza de Abastos con trabajos de mejora de fachada, saneamiento, sustitución de elementos deteriorados, ocultación de cableado, pintura e impermeabilización de cubierta. Estas actuaciones permitirán generar un total de 2.920 jornales, contribuyendo a la mejora de infraestructuras y servicios municipales y al mantenimiento del empleo en el municipio.

TAMBIÉN EN COLEGIOS Y CUARTELES

Por su parte, en el municipio de Gádor hay una inversión mayor de 240.000 euros. Las actuaciones contemplan actuaciones de mejora y acondicionamiento en espacios públicos, zonas verdes, infraestructuras urbanas, el CEIP Soledad Alonso Drysdale y el Cuartel de la Guardia Civil.

Por un lado, se están realizando trabajos de repaso y acondicionamiento de espacios públicos y se contempla las mejoras en la Avenida de Andalucía, la calle Salitre, la calle Monumento y el cauce de Jacalgarín.

En el CEIP Soledad Alonso Drysdale, las actuaciones se centran en la mejora de varias aulas y en la zona de Dirección. Por último, se va a renovar varios espacios del Cuartel de la Guardia Civil como son el patio principal y en un aseo. El conjunto de estas actuaciones permite generar más de 1.800 jornales en el municipio.

En Pechina, la inversión en las intervenciones supera los 230.000 euros y generarán 1.820 jornales. En concreto, las obras que se desarrollan en Pechina mejorarán el entorno urbano y se adecuará las instalaciones educativas del municipio.

Por un lado, se está ejecutando la mejora de calles y espacios en el Parque José Salas, la calle Hondonada, la calle Salvador Dalí y el Parque Infantil Salvador Dalí. Además, se llevan a cabo trabajos de mejora de parques y jardines en diferentes zonas.

Las actuaciones contemplan limpieza manual, desbroce, preparación del terreno, entre otras que mejorarán el mobiliario urbano. También se incluyen tareas de mantenimiento de caminos mediante limpieza de cunetas y retirada de pequeños arrastres provocados por escorrentías.

Se va a adecuar un aula y aseos anexos del CEIP José Díaz de Pechina, que permitirá reorganizar los espacios interiores, conectar los pasillos del aula, ejecutar nuevas divisiones, renovar las instalaciones y habilitar un nuevo aseo con cuatro inodoros infantiles y un aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

El PFEA supone un ejemplo de colaboración institucional que une al SEPE, la Junta de Andalucía, la Diputación y a los ayuntamientos de la provincia de Almería con el objetivo de mejorar infraestructuras y servicios y dinamizar el empleo local.