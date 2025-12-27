El Plan de Caminos de Diputación de Almería 2024-27 alcanza ya 73 municipios y dos caminos singulares

Visita a las obras de un camino rural. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Asistencia Económica de Caminos Municipales (PCAM) 2024-2027 de la Diputación de Almería alcanzando ya a 73 municipios de la provincia y dos caminos singulares, de forma que ha institución provincial ha activado "más del 70 por ciento de la inversión total prevista".

Este plan, dotado con una partida de 14 millones de euros, tiene como objetivo garantizar la prestación integral de servicios mínimos y mejorar la infraestructura viaria de titularidad municipal, según ha recordado la Diputación en una nota, en la que apunta que se han movilizado 9,8 millones de euros.

El diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, ha destacado que "el Plan de Asistencia Económica de Caminos Municipales 2024-2027 avanza a un ritmo muy sólido, cumpliendo los plazos y alcanzando ya a más del 70 por ciento de los municipios de la provincia".

Este aspecto, según Martínez, "demuestra la capacidad de gestión de la Diputación y nuestro firme compromiso con el medio rural, garantizando infraestructuras viarias seguras, funcionales y adaptadas a las necesidades reales de cada territorio".

El diputado provincial ha subrayado que "este plan, con una dotación histórica de 14 millones de euros, es una herramienta clave para fijar población, mejorar la competitividad del sector agrícola y ganadero y reforzar la cohesión territorial de la provincia".

"Nuestro objetivo es claro: que los 103 municipios de Almería se beneficien antes de 2027, asegurando igualdad de oportunidades vivan donde vivan. Los caminos municipales no son solo infraestructuras; son conexiones de futuro, de desarrollo y de calidad de vida para nuestros pueblos", ha dicho.

Con respecto al primer bloque, relativo a municipios con mayor superficie invernada, ya se han tramitado las actuaciones de once localidades por un valor de 3.500.000 euro. Los municipios son Vícar, Huércal-Overa, Adra, Dalías, Pulpí, Berja, Roquetas, Almería, El Ejido, Balanegra.

Del segundo bloque se han gestionado ya las inversiones de 62 municipios, alcanzando los 9,8 millones de ejecución, siendo el de mayor alcance territorial. El tercer bloque, dedicado a caminos singulares, ha activado ya 1,3 millones a través de obras como la conexión entre Tahal y Laroya y el camino que une Lúcar y Tíjola.

El Plan de Caminos 2024-2027 se consolida como una herramienta fundamental para la lucha contra la despoblación, mejorando el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Gracias a la coordinación de los servicios técnicos y jurídicos de la Diputación, se garantiza que todos los pueblos se beneficien de esta iniciativa antes de finalizar el periodo 2027.