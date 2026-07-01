El Pleno de la Diputación de Almería aprueba más de seis millones de euros para obras en todas las comarcas

Pleno en la Diputación Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha adoptado acuerdos para la inversión de más de seis millones de euros en obras para la mejora, adaptación y modernización de servicios públicos e infraestructuras de municipios de todas las comarcas.

Esta cuantía se enmarca principalmente en tres ejes de acción de la institución como planes provinciales, el plan de caminos y otras iniciativas donde también se encuentran proyectos culturales a través de la incorporación de remanentes al presupuesto provincial de este año, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El portavoz del equipo de gobierno, Carlos Sánchez, ha explicado que "las inversiones aprobadas por la corporación ponen de manifiesto el poder transformador de los proyectos que se llevarán a cabo gracias a la institución provincial".

"El gran objetivo de estas actuaciones reside en atender las necesidades de los ayuntamientos y sus vecinos, especialmente los de menor población, y que todo ello contribuya a vertebrar el territorio, conectar municipios y personas e igualar oportunidades entre todos los almerienses, vivan donde vivan", ha añadido.

En cuanto a los planes provinciales del periodo 2024-2027, los diputados han certificado la inversión de tres millones de euros más para nuevas actuaciones que se llevarán a cabo en cinco municipios: Canjáyar, Carboneras, Almócita, Benizalón y Adra.

Con esta nueva relación de obras, la corporación provincial ha activado más de 43 millones de euros para obras provinciales en el actual periodo. Esta nueva inversión se materializará a través de 96 proyectos que corresponden a todas las acciones aprobadas en los planes provinciales vigentes en la actualidad.

Las obras de esta nueva relación tendrán como finalidad mejorar la urbanización en dos calles de Canjáyar, en calles del casco histórico de Carboneras y de Adra; construir un edificio de servicios y 'coworking' en Almócita o la construcción de un céntrico local para acoger una farmacia en Benizalón.

PLAN DE CAMINOS

Otro de los planes que ha experimentado un impulso es el de caminos, con la aprobación de 740.000 euros que se destinarán a la pavimentación y mejora de este tipo de vías en nueve municipios: Santa Cruz de Marchena, Alhabia, Cantoria, Carboneras, Felix, la entidad local menor de Fuente Victoria (Fondón), Taberno, Rioja y Vera.

El Plan de Caminos distribuirá entre los 103 municipios una inversión total de 14 millones de euros para la mejora de la red de caminos rurales, agrícolas y ganaderos con la novedad de la puesta en marcha de una nueva línea especial para la rehabilitación de caminos singulares ya sea por su interés, social, patrimonial o turístico.

La inversión prevé un primer bloque de 4.600.000 euros de inversión que llegará a los 13 municipios más grandes. Está destinado a todos los municipios con superficie de invernaderos mayor a 240 hectáreas o con más de 185 explotaciones ganaderas.

El segundo bloque contempla 7.250.000 euros de inversión para 90 municipios mientras que el tercero articula una nueva línea de inversión para caminos singulares, con un total de 1.500.000 euros.

El Pleno ha aprobado una nueva incorporación de remanentes al presupuesto general de la Diputación que permitirán afrontar nuevos proyectos en diferentes municipios como Armuña de Almanzora, Bayarque, Tíjola, Roquetas de Mar o Urrácal.

Del mismo modo, y dentro de este punto, se ha ampliado el crédito para otras actuaciones como la ejecución de proyectos de asistencias económicas para cementerios y servicios funerarios en los municipios, o el apoyo a la Asociación de Fieles Providentia para la celebración en la provincia, en el mes de octubre, del congreso internacional dedicado al Papa Benedicto XVI coincidiendo con el centenario de su nacimiento.