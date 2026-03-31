El Pleno de la Diputación de Almería rechaza la moción sobre el acceso con rostro cubierto a dependencias provinciales

Pleno ordinario de la Diputación Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha rechazado este martes la moción del grupo Vox para regular el acceso a dependencias provinciales en casos de ocultación integral del rostro, como el niqab, el burka u otras prendas equivalentes, tras prosperar el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa con el voto en contra de PP y PSOE.

El punto ha llegado al Pleno con ese dictamen en contra, de forma que la votación no se ha planteado directamente sobre la moción, sino sobre el pronunciamiento previo.

En defensa de la propuesta, el diputado de Vox Pedro Manuel Agüera ha sostenido que este tipo de prendas suponen "un verdadero problema de seguridad" porque impiden la identificación de quienes las llevan.

En este sentido, ha reclamado la aprobación de una norma interna en la institución provincial para regular esta situación y ha argumentado que no se trata "solo" de evitar "ser cómplices en la segregación bajo el disfraz de la tolerancia", sino también de actuar "por razones de seguridad para nuestros empleados".

El portavoz de la Diputación de Almería, Carlos Sánchez, ha centrado su intervención en el informe desfavorable emitido por la Secretaría General y por los servicios jurídicos de la institución.

Según ha expuesto, el debate no podía separarse de ese pronunciamiento, ya que concluye, en esencia, que el uso del velo integral forma parte del ejercicio de la libertad religiosa y que una diputación "no puede limitarlo sin la existencia de una ley previa".

El diputado 'popular' ha recalcado además que la ley en la que Vox apoyaba su propuesta "no sirve para ejercer lo que su propia moción solicita o pide", por lo que el debate debía encauzarse "por la vía correcta".

Así, aunque Sánchez ha asegurado que comparte "en parte" el fondo del asunto y que el burka o el niqab le parecen "un paso atrás en cuanto a la defensa y a los derechos de la mujer", ha insistido en que la Diputación no podía aprobar una medida de este tipo sin cobertura legal.

Por parte del PSOE, Juan Manuel del Real también ha avanzado el rechazo de su grupo al entender que la propuesta tropezaba con un claro "muro jurídico". A su juicio, la moción "no tiene ni pies ni cabeza" y, además, no responde a un problema real en la institución.

En este contexto, ha sostenido que, si la cuestión se sitúa en posibles casos de imposición sobre las mujeres, la respuesta debe pasar por "educación, con contacto con las comunidades" y por políticas de igualdad, y no por restringir el acceso a edificios públicos.

El portavoz socialista ha defendido asimismo que la identificación de las personas "ya tiene una solución legal" en la normativa vigente y ha citado para ello la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Del Real ha añadido que, según las conversaciones mantenidas con personal de seguridad, "no ha habido ni una persona" que haya entrado en la institución con burka o niqab en años anteriores. Asimismo, ha advertido del riesgo de aislamiento que puede provocar una prohibición de este tipo.

Durante el turno de réplica, Agüera ha reprochado al PP que utilizara el informe jurídico "más como escudo que como una herramienta", mientras que Sánchez ha respondido que esos informes son precisamente "escudo y herramienta" para garantizar "la transparencia y la legalidad de todo lo que se aprueba en la Diputación Provincial".