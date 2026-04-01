Interior invertirá 10 millones en un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Laredo "más amplio y funcional"

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en la visita realizada al cuartel de la Guardia Civil de Laredo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

LAREDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, invertirá 10 millones de euros en la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Laredo "más amplio, más moderno y más funcional" y que se ubicará en la misma ubicación que el actual, que será demolido. Las obras podrían iniciarse a lo largo de 2027, según los plazos que maneja el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Mientras se desarrollen los trabajos del nuevo cuartel, que contará con "más viviendas" que el actual, el puesto de la Guardia Civil estará en unas instalaciones provisionales.

Esta inversión ha sido anunciada este miércoles por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha subrayado que se trata de una "actuación indispensable" para mejorar las condiciones del centenar de efectivos de la Guardia Civil que desarrollan su trabajo en este puesto desde el que se da servicio a una amplia zona de la comarca del Asón.

Casares ha detallado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ya ha aprobado esta inversión para el nuevo cuartel en el marco de la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado.

Un plan, autorizado ya por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, y con el que "se van a impulsar inversiones de reforma o nueva construcción de infraestructuras policiales hasta 2034".

Según ha indicado Casares, las necesidades del nuevo cuartel ya están definidas por la Dirección General de la Guardia Civil para que se pueda iniciar ya la redacción del anteproyecto de las obras por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE).

Casares considera que esta inversión supone "una gran noticia para la Guardia Civil, para Laredo y para Cantabria" y ha resaltado que "se suma a otras importantes" que el Ministerio ha realizado en Cantabria para la remodelación de los cuarteles de la Guardia Civil en Potes, Cabezón de la Sal o Reinosa.

Y es que, según ha afirmado, "la mejora de las condiciones laborales y los medios con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son una prioridad para este Gobierno de España".

"Vamos a seguir trabajando junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil en la mejora permanente de sus recursos para seguir haciendo de España y de Cantabria uno de los lugares más seguros del mundo", ha concluido.