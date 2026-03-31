Publicado 31/03/2026 14:38

El presidente de la Diputación de Almería visita la Hermandad del Perdón ante su salida procesional este Martes Santo

El presidente de la Diputación de Almería visita la Hermandad del Perdón en Almería.
El presidente de la Diputación de Almería visita la Hermandad del Perdón en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado la Hermandad del Perdón este Martes Santo y se ha reunido en la Iglesia de San Idelfonso con el hermano mayor de la Hermandad, Juan Escámez Trujillo, la vicepresidenta, Lola González; y el vocal de Liturgia de la Hermandad, Manuel Pérez Vilches.

Acompañado por el diputado provincial de Presidencia, Carlos Sánchez, y la diputada provincial Lorena Nieto, García Alcaina ha contemplado la imagen de esta hermandad, que tiene su salida procesional desde el citado templo a partir de las 22,00 horas, recorriendo el centro de la ciudad.

La hermandad realizará su entrada en la Carrera Oficial en torno a las 23,30 horas, mientras que la cruz de guía llegará a la puerta de la Catedral a las 0,40 horas, aproximadamente. Está prevista la recogida en el templo en torno a las 2,00 horas.

Durante todo el recorrido, el acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Tambores y Timbales del Cristo del Perdón, que pondrá el sonido característico a una de las procesiones más emblemáticas de la jornada.

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