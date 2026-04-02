El presidente de Diputación visita obras del PFEA y el Plan de instalaciones deportivas en Alhabia

Visita del presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, al municipio de Alhabia. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALHABIA (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado su primera visita oficial al municipio de Alhabia, cuyo alcalde, Luis M. Martínez Amate, acompañado por miembros de la Corporación, ha ejercido de anfitrión y le ha mostrado diferentes actuaciones que se están materializando a través de las inversiones del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y del Plan de Instalaciones Deportivas de la institución provincial.

El recorrido por el municipio ha comenzado en el Ayuntamiento, donde el presidente ha saludado a la Corporación y ha firmado, en el despacho de Alcaldía, en el Libro de Honor del consistorio, según ha informado este jueves la Diputación en una nota.

Acto seguido, alcalde y presidente se han dirigido a la Iglesia de Alhabia para visitar al Trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Dolorosa, que como todas las Semanas Santas procesionan por las calles de este municipio.

El presidente y el alcalde de Alhabia han realizado una visita a dos puntos del municipio en los que están en ejecución obras tanto del PFEA como del Plan de Instalaciones Deportivas de la Diputación Provincial.

En este sentido, la Calle de las Cruces está siendo objeto de obras de renovación de la red de abastecimiento, saneamiento y pavimentación. En la actualidad, se encuentra al 70% de ejecución y el proyecto 'Urbanizaciones' del Plan de Fomento de Empleo Agrario cuenta con un presupuesto de 58.366 euros y está generando 309 jornales.

Desde la Diputación han aprovechado para subrayar que el PFEA es "un ejemplo de colaboración institucional" que une al SEPE, la Junta de Andalucía, la Diputación y a los ayuntamientos de la provincia de Almería con el objetivo de "mejorar infraestructuras y servicios y dinamizar el empleo local".

El presidente ha conversado con los trabajadores del PFEA, quienes le han trasladado el "alto ritmo de ejecución" de esta obra que va a superar los metros de calle de actuación previstos inicialmente. De hecho, ahora se encuentran terminando la pavimentación.

Por otro lado, se han desplazado hasta el CEIP 'Juan XXIII', donde se han proyectado dos actuaciones, una con cargo al Plan de Instalaciones Deportivas y otra también con cargo al PFEA.

La Diputación concedió 30.000 euros para el arreglo del firme de la pista, que presentaba un "deterioro avanzado con fisuras y desniveles que dificultan la práctica deportiva, y que ya está completamente reformada".

Las actuaciones realizadas han incluido demolición del firme existente; aplicación de emulsión asfáltica y la construcción de pavimento deportivo de "alta resistencia".

Asimismo, ha conocido las zonas en las que se va a actuar a través del PFEA cuando acabe el curso escolar. Estas inversiones van a permitir mejoras en el comedor, en la planta superior, el baño infantil y los baños de música, así como arreglos bajos fachada, según valoran desde la Diputación.

El alcalde, Luis Manuel Martínez, ha agradecido al presidente de la Diputación de Almería "la visita y todas las actuaciones recientes que se están llevando a cabo en Alhabia en los últimos meses, como la renovación de abastecimiento y alumbrado público en la calle Cruces, o la pista del colegio".