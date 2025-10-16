El proyecto Cáritas Koopera recupera más de 10.000 toneladas de textil en sus diez años en Almería

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Koopera Almería ha conseguido en sus diez años en funcionamiento recuperar más de 10.000 toneladas de textil en el marco de su proyecto, con el que pretende mejorar el medio ambiente y fomentar la inclusión social mediante la contratación de personas en riesgo de exclusión, de forma que la mitad de su equipo está formado por personas en contratos de inserción.

Así lo han trasladado desde la entidad durante la jornada de puertas abiertas celebradas en el almacén que gestionan en Almería, donde su crecimiento desde 2015 les ha llevado a repartir 150 contenedores de recogida de ropa usada en unos 20 municipios de la provincia.

La iniciativa social ha ofrecido una oportunidad laboral a decenas de personas en situación o riesgo de exclusión social, acompañándolas en procesos de formación y capacitación para entrar en el mercado laboral ordinario, toda vez que este trabajo también ha evitado la emisión anual de 22.088 toneladas de CO2 y ha ahorrado 3,1 millones de metros cúbicos de agua, según sus cálculos.

La gerente de Cáritas Koopera en Almería, Carmen Torres, ha destacado el trabajo de tratamiento y clasificación que se hace del textil que se dona para recuperar prendas que pueden tener un nuevo uso y que son ofertadas a un precio medio de cuatro euros en sus tiendas de calle Granada y Plaza de San Sebastián, las cuales reciben cerca de 53.000 visitas anuales.

Las tiendas, como "espacios de cohesión social", ponen en circulación 190.000 prendas reutilizadas, "acercando a la ciudadanía un modelo de consumo responsable, económico y sostenible". "Al principio temíamos que existiera una barrera cultural con la ropa de segunda mano, pero la sociedad almeriense está comprometida con este proyecto social y ambiental", ha reconocido Torres ante la buena marcha de los establecimientos.

Cáritas Koopera Almería forma parte de la Red Social Koopera, un conjunto de cooperativas de iniciativa social y empresas de inserción sin ánimo de lucro presentes en once provincias, que cuentan con más de 700 personas trabajadoras (el 55% en puestos de inserción), más de 2.100 contenedores y 36 tiendas Koopera Store en todo el país.

Además, integra el proyecto 'Moda re-', la mayor red de impacto eco-social en España, impulsada por Cáritas, con más de 8.500 contenedores de recogida textil y 170 puntos de venta, que da empleo a cerca de 1.700 personas, más de la mitad en situación o riesgo de exclusión social.

La coordinadora general de Koopera, Mari Luz Ferro, ha manifestado el "compromiso de seguir mejorando y buscando nuevas formas de generar impacto positivo, un compromiso de seguir creciendo para llegar a más personas; y sobre todo, el compromiso de no dejar atrás a nadie a ser un faro de inclusión y esperanza en Almería".

El apoyo eclesial al proyecto ha estado marcado por la presencia del vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López, quien ha valorado que "Cáritas Koopera Almería está ayudando a muchas personas en su proceso de inserción laboral, personas que están en riesgo de exclusión".

Al aniversario ha acudido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien ha valorado la labor de acompañamiento a decenas de personas hacia la inclusión sociolaboral, "ofreciéndoles no solo un empleo, sino algo igualmente importante: dignidad y futuro".

Para Vázquez, "detrás de todas estas cifras hay cientos de historias de futuro y de transformación para personas que han encontrado una oportunidad donde antes veían un callejón sin salida", sentido en el que ha trasladado el apoyo municipal a una iniciativa capaz de "poner en el centro a las personas y al planeta".

El subdelegado de Gobierno, José María Martín, también ha mostrado el respaldo a este tipo de iniciativas que combinan la economía circular y la ayuda a las personas en riesgo de exclusión social; mientras que la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha dado la enhorabuena a Cáritas Koopera por su labor, con la que genera empleo.

Al acto también ha acudido el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, quien ha destacado la importancia de esta jornada con la que queda de manifiesto "la reputación solidaria y comprometida de la provincia de Almería".

En este sentido, ha felicitado Cáritas Koopera por "el incansable trabajo que realizan para mejorar la calidad de vida de todos los almerienses".