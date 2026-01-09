Purchena inaugura el Parque Juan María Bandrés y las obras de su edificio polivalente gracias a la Diputación de Almería

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante el acto de colocación de la primera piedra del futuro edificio polivalente de Purchena. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

PURCHENA (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El municipio de Purchena (Almería) ha vivido este viernes una jornada histórica con el inicio de las obras del futuro edificio polivalente y la inauguración del renovado Parque Juan María Bandrés, dos actuaciones que han supuesto un avance en la mejora de las infraestructuras y de los servicios públicos de la localidad.

Los actos han estado presididos por el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y por el alcalde de Purchena, José Luis Serrano, quienes han participado en la colocación de la primera piedra del edificio polivalente y en la inauguración oficial del parque.

Ambas actuaciones representan un impulso inversor de la Diputación en este municipio del Almanzora que supera el medio millón de euros, más de 540.000 euros, "con el objetivo de seguir ofreciendo las mismas oportunidades a los almerienses, vivan donde vivan", según ha señalado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación ha resaltado que "la futura nave permitirá al Ayuntamiento promover más actividades y se convertirá en un gran lugar de encuentro para la celebración de eventos culturales o deportivos sin depender de la climatología", al tiempo que "el nuevo parque pone en valor este personaje histórico clave para España y Purchena por su defensa de la paz y de los derechos humanos", además de "realzar la zona de expansión del municipio".

El presidente ha agradecido "el empuje, trabajo e ilusión del alcalde, Pepe, y de su equipo de Gobierno, que son quienes mejor os conocen y defienden vuestros intereses".

Del mismo modo, ha reafirmado el compromiso de la institución provincial al señalar que "este tipo de actuaciones dan sentido al esfuerzo inversor que Diputación emprende para que todos los pueblos tengan más y mejores servicios", y ha asegurado que "Diputación siempre estará a vuestro lado para hacer realidad proyectos transformadores que mejoren la vida de los purcheneros".

Por su parte, el alcalde del municipio ha manifestado "la importancia de esta inauguración, no solo por lo que supone para nuestra historia a través de Juan María Bandrés, sino porque es la primera obra del gran proyecto que tenemos para Purchena, que involucra varias actuaciones de envergadura con una inversión de más de DOS millones de euros".

El regidor municipal se ha mostrado "orgulloso" de las personas que lo acompañaban ese día. "Si miramos a nuestro alrededor, vemos representadas casi todas las asociaciones, cofradías, empresas, comercios y vecinos de Purchena. Cada proyecto está pensado para el futuro de cada uno de los purcheneros", ha declarado.

UN ESPACIO CULTURAL Y DEPORTIVO DE PRIMER NIVEL

La visita del presidente al municipio ha comenzado a primera hora de la tarde de este viernes con el acto de inicio de las obras de la Nave Polivalente, una infraestructura muy demandada que cuenta con un presupuesto total de 400.000 euros, financiado con cargo a los Planes Provinciales de la institución provincial.

Las obras tienen un plazo de ejecución de diez meses y contemplan la construcción de una gran nave diáfana de siete metros de altura, con escenario, zona de barra y almacén. El diseño destaca por el uso de materiales de calidad, entre ellos zócalos de mármol de Macael.

Esta instalación será "clave" para el desarrollo de los Juegos Moriscos de Aben Humeya, un evento declarado de Interés Turístico Nacional de Andalucía y para contar con un espacio cubierto los 365 días del año para la vida social y cultural del municipio.

UN PARQUE DEDICADO A LA MEMORIA Y LA CONVIVENCIA

Posteriormente, la comitiva ha inaugurado la remodelación integral del Parque dedicado a Juan María Bandrés. Esta actuación ha contado con una inversión cercana a los 145.000 euros, financiada también con cargo a los Planes Provinciales.

El espacio rinde homenaje al abogado y político Juan María Bandrés Molet (1932-2011), figura clave de la Transición española que mantuvo un estrecho vínculo con Purchena tras ser deportado al municipio durante el estado de excepción de 1968.

Las obras han transformado el lugar en un entorno "más seguro, accesible y sostenible". Se ha renovado la pavimentación, el mobiliario urbano y el alumbrado, además de eliminar barreras arquitectónicas e implantar redes de riego eficientes.