Raúl Caído conquista el IV Campeonato Ashal Tapas y representará a Almería en el certamen nacional de Hostelería

Participantes, jurado y representantes institucionales posan tras la final del IV Campeonato Provincial Ashal Tapas, celebrada en el Espacio Gastronómico del Mercado Central de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cocinero Raúl Caído Almeida, jefe de cocina de Catering En Esencia, de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), se ha proclamado ganador del IV Campeonato Provincial Ashal Tapas y será el representante de Almería en el próximo Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España.

La final, celebrada en el Espacio Gastronómico del Mercado Central, ha registrado una destacada asistencia de público y un ambiente de apoyo al sector hostelero, en una jornada que "evidencia el alto nivel gastronómico de los participantes", según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota.

El segundo puesto ha sido para Jesús Camacho, del Restaurante Venta del Pobre, en Níjar, mientras que el tercer clasificado ha sido Emilio Carmona, del Restaurante La Villa de Aguamarga, también en Níjar.

Caído ha conquistado al jurado con su tapa 'Taco Verde de Conejo al Ajillo', una reinterpretación contemporánea de una receta tradicional almeriense elaborada con productos de la marca 'Sabores Almería', de la que se ha destacado "su sabor de siempre, evocador de los recuerdos de la infancia y del recetario más auténtico de la provincia".

El triunfo del chef extremeño afincado en Almería supone un nuevo reconocimiento a una trayectoria profesional ligada íntegramente al mundo de la gastronomía, en la que ha desarrollado su carrera en restaurantes, hoteles y servicios de colectividades e incluye cocinas de establecimientos con Estrella Michelin.

Actualmente dirige la cocina de Catering En Esencia, iniciativa impulsada por la FAAM que combina la prestación de servicios gastronómicos con la generación de empleo para personas con discapacidad y la atención alimentaria a colectivos vulnerables.

Precisamente, uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la presencia de un numeroso grupo de seguidores de Raúl Caído, formado por personas con discapacidad y movilidad reducida, que han acudido al evento para respaldar al chef y han contribuido a crear un ambiente "especialmente participativo e inclusivo".

En el plano institucional, han asistido a la final la concejal delegada del Área de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, así como la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, quien también es concejal del Ayuntamiento de Níjar, municipio del que procedían dos de los tres finalistas.

Durante el acto, el representante de Mahou ha hecho entrega a los tres clasificados de una botella rosa, símbolo de la lucha contra el Cáncer de Mama, de Solán de Cabras.

El presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, ha agradecido el respaldo institucional y empresarial que ha hecho posible esta nueva edición del campeonato y ha felicitado a los participantes por el nivel demostrado.

"Queremos agradecer especialmente a la Diputación Provincial su patrocinio a través de Sabores Almería, al Ayuntamiento de Almería por la cesión del espacio, a Mahou por su colaboración en la dinamización del evento, a EIT Ropa Profesional por facilitar los mandiles a los 17 participantes y sus ayudantes, y a la Cofradía del Tomate por poner ese toque de sabor tan nuestro en la final", ha declarado.

Sánchez-Fortún ha destacado además que este campeonato se consolida como una "plataforma real de promoción para nuestros cocineros" y como una "oportunidad para proyectar la gastronomía almeriense fuera de nuestras fronteras". "Animamos a todos los profesionales del sector a seguir intentándolo en próximas ediciones, porque el talento que hemos visto estos días demuestra que el futuro de nuestra cocina está asegurado", ha expresado.

La diputada provincial de Turismo ha subrayado el "firme compromiso" de la Diputación con el impulso de iniciativas que ponen en valor la gastronomía almeriense, ya que "es un orgullo ver el talento de nuestros chefs y la calidad excepcional de los productos de nuestra tierra, que son el alma de nuestra cocina".

En este sentido, ha señalado que "eventos organizados por Ashal permiten visibilizar la creatividad culinaria de la provincia y proyectar su excelencia más allá de nuestras fronteras", al tiempo que ha puesto en valor la gastronomía como "uno de los grandes embajadores de Almería".

Herrada ha resaltado la importancia de la colaboración institucional con el Ayuntamiento de Almería "para convertir espacios emblemáticos en escaparates del talento local" y ha incidido en la necesidad de "seguir trabajando conjuntamente para que este sector continúe creciendo y generando oportunidades".

Por su parte, la concejal de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería ha indicado que eventos como este "ayudan a poner en valor la alta cocina con la que contamos en Almería y los magníficos productos de nuestra provincia".

El IV Campeonato Provincial Ashal Tapas vuelve así a reforzar su papel como escaparate del producto local, la creatividad culinaria y el compromiso del sector hostelero con la calidad y la innovación.