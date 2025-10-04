Roquetas de Mar (Almería) acoge la duodécima edición de los Premios Círculo Rojo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

El Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) ha acogido este pasado viernes la XII edición de los Premios Editorial Círculo Rojo, la gala más importante de la autoedición en Europa. Un año más, la cita se consolidó un encuentro donde escritores, actores, músicos y amantes de la cultura "celebraron la pasión compartida por los libros".

Bajo la conducción del actor Jesús Olmedo y la periodista y editora Raquel Martínez, el evento ha arrancado con un mensaje claro, que es "la autoedición vive su mejor momento" según ha detallado la Diputación de Almería. En esta duodécima edición, Círculo Rojo ha celebrado su integración en el Grupo Lantia, un paso "decisivo" que refuerza su liderazgo en el sector y que, como ha destacado Martínez, "abre nuevas puertas a la distribución internacional y al mundo del cine".

Durante su discurso, el fundador de la editorial, Alberto Cerezuela, ha reflexionado sobre el momento histórico que vive está fábrica de sueños que fundó hace ya 17 años. "Círculo Rojo está a punto de alcanzar la mayoría de edad, por eso es momento de volar y expandirse. Es lo que representa esta nueva etapa. Un paso más para llevar los sueños de nuestros autores aún más lejos", ha expresado.

A sus palabras se ha sumado la intervención del consejero delegado del Grupo Lantia, Enrique Parrilla, quien ha querido enviar un mensaje de apoyo y confianza a todos los autores presentes, además de mostrar su compromiso con ellos y con su talento. "Si estáis aquí, en los Premios Círculo Rojo, es porque sois merecedores de ello. No dudéis que estáis donde tenéis que estar", ha trasladado.

También ha tomado la palabra la actual directora de Círculo Rojo, Susana Aragón, que ha expresado su agradecimiento a Cerezuela y su entusiasmo por el futuro. "Quiero agradecer profundamente a Alberto Cerezuela su confianza por dejarme continuar con su legado. Afronto esta nueva etapa junto al Grupo Lantia con enorme ilusión, convencida de que seguiremos creciendo sin perder la esencia que nos ha hecho únicos".

Del mismo modo, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, han expresado su "apoyo incondicional" a la editorial y al Grupo Lantia. Ambos han querido dedicar unas palabras de reconocimiento a Cerezuela por "situar el nombre de Almería como referente cultural gracias a Círculo Rojo", y han manifestado su respaldo en este nuevo camino de expansión y crecimiento.

Por su parte, Amat ha puesto en valor el trabajo y dedicación de Alberto Cerezuela ya que gracias a su "trabajo, talento y espíritu de sacrificio ha convertido a Circulo Rojo en una empresa de autoedición líder del país y con un destacado posicionamiento en Europea".

"Como alcalde de este municipio me siento orgulloso de la brillante labor que Alberto y su equipo ha llevado a cabo a lo largo de estos años por varios motivos, entre ellos, porque apostó en su día por Roquetas de Mar para impulsar un proyecto empresarial de referencia en el panorama cultural nacional lo que contribuye al desarrollo económico, social y cultural de nuestro municipio pero, al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de cumplir el sueño de publicar un libro a muchas personas, una apuesta clara por fomentar la cultura, la creatividad literaria y el talento", ha destacado el alcalde.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha aprovechado la oportunidad de entregar el premio para agradecer la oportunidad de participar en una "noche tan especial y mágica para la literatura, para la creatividad y, sobre todo, para Almería," destacando la importancia de estos premios que "se han convertido en todo un referente cultural en toda España, un escaparate del talento y de la pasión por escribir". También ha dedicado una "emotiva" mención a Alberto Cerezuela, a quien ha calificado como "el alma" de Círculo Rojo.

UNA GALA DE COMPROMISO CON LA LITERATURA

Los galardones, repartidos en nueve categorías literarias, reconocieron el talento de autores procedentes de todos los rincones de España. Los ganadores de esta edición fueron en Poesía 'Cicatrices de tinta', de Joana Coloma Romántica; 'Bajo mi piel', de Nidia Represa Infantil y Juvenil; 'La niña que quería ser flor', de Sara Braña; en Historia e Investigación, 'Llueve sobre Intxaurrondo', de Juan Manuel Fernández Millán y Francisco Hermida Bouzas; en Misterio y Novela Negra, 'El ángel gris', de Óscar López, y en Ficción Contemporánea 'El banco más bonito del mundo, de Fany R.M.

Por otro lado, el Premio Especial al Mejor Libro del Año, dotado con 7.000 euros en metálico, ha recaido en la obra 'Llueve sobre Intxaurrondo', que conquistó también la categoría de Historia e Investigación. La entrega del galardón ha corrido a cargo de la periodista Noor Ben Yessef y del presidente de la Diputación de Almería.