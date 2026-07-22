'Sabores Almería' reúne en Macenas a 19 empresas para mostrar la "excelencia gastronómica" de la provincia

Archivo - La edición de Macenas Night Blue de 2025. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gastronomía almeriense será la "gran protagonista" este jueves, 23 de julio, de Macenas Blue Nights. Un total de 19 empresas de la marca 'gourmet' de la Diputación Provincial, 'Sabores Almería', participarán en una jornada dedicada a los productos locales y artesanales más reconocidos para mostrar la "excelencia gastronómica" de la provincia.

Tal y como ha concretado la institución provincial en una nota, la cita se celebrará en Macenas Social Club, en Mojácar, desde las 20,00 horas, donde almerienses y visitantes podrán conocer y adquirir una "amplia selección" de productos elaborados en distintos puntos de la provincia. La propuesta combinará "tradición e innovación" en un formato que incluirá música en directo, copa de cortesía, compras, restauración y demostraciones en vivo.

De este modo, han valorado que Macenas Blue Nights se consolida como un punto de encuentro durante las noches de verano en el que se unen "gastronomía, música, comercio y promoción del talento empresarial de la provincia". Además, el pasado 16 de julio se centró la noche en Talento Almeriense, donde un total de 35 empresas de la provincia han mostrado al público la creatividad, la calidad y la diversidad del sector artesanal y del diseño almeriense.

Por su parte, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que "esta cita permite acercar al público la enorme variedad y calidad que existe dentro de 'Sabores Almería'. Cada una de las empresas participantes muestran productos de gran calidad y que llevan el nombre de la provincia cada vez más lejos".

Sánchez ha señalado que Macenas Blue Nights "ofrece un escaparate diferente y muy atractivo para nuestros productores, en un entorno turístico privilegiado y durante una de las épocas de mayor afluencia de visitantes".

"La gastronomía es una parte fundamental de la experiencia que ofrece Almería y una magnífica puerta de entrada para descubrir nuestros municipios, nuestra cultura y nuestra forma de vida", ha añadido el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia.

Sánchez ha subrayado que "la diversidad de las empresas participantes demuestra que Almería cuenta con un sector agroalimentario dinámico, capaz de conservar sus raíces y, al mismo tiempo, innovar para llegar a nuevos consumidores".

Las empresas que participarán en esta jornada son La Importancia de lo Suficiente; Migas de Taberno; Campos de Uleila; Óleo Almanzora; Productos Pichote; Licores Naturales; Miel Sierra Filabres; Industrias Cárnicas Campohermoso; Vegavillanos; Palomillo; Strepitosa Truffles; Conservas Almanzora; Bodega Sierra Almagrera; Raíces de Almajalejo; Turrones Olula de Castro; Precocinados El Castillico; Tomati&Co; Almazara de Lubrín; y Productos Artesanales Guada.

Así, en este mismo espacio, el evento ofrece una selección de productos gourmet como aceites de oliva virgen extra, miel, embutidos, conservas, licores, trufa, dulces, vinos, frutas, elaboraciones artesanales y "propuestas innovadoras nacidas de la materia prima almeriense".