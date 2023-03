El sacerdote José María Sánchez pronuncia en Almería el pregón de Semana Santa de la hermandad de La Estrella

ALMERÍA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de La Estrella celebró este pasado sábado por la noche, en la Iglesia de San Isidro Labrador en el barrio de Regiones de Almería capital, su pregón de la Semana Santa, que estuvo protagonizado por el sacerdote, párroco de Adra en la actualidad, José María Sánchez García.

El presidente de la Diputación de Almería y hermano de la cofradía, Javier A. García, fue el encargado de presentar al pregonero en un emotivo acto que congregó a numerosos hermanos y feligreses, y donde estuvo acompañado por los vicepresidentes Ángel Escobar y Fernando Giménez; el parlamentario andaluz Manuel Guzmán, o el concejal del Ayuntamiento de Almería Carlos Sánchez, así como por miembros del cuerpo de voluntarios de Protección Civil de Diputación que escoltarán en procesión, el próximo Domingo de Ramos, a las dos imágenes titulares de la hermandad, entre otros, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Javier A. García hizo un recorrido por los acontecimientos vitales y profesionales más significativos de la trayectoria del pregonero. Al respecto, explicó que José María Sánchez García nació el 14 de diciembre de 1986 en Almería capital. "Sus padres, María José y Pepe, inspirados en las cualidades de San José, criaron a su hijo desde la fe, la prudencia, la ternura, la humildad y el amor. Desde muy joven, José María mostró su deseo de ser sacerdote, fruto también de su enorme vocación de servicio", fue relatando el presidente.

Asimismo, Javier A. García puso de relieve que "José María fue alumno querido y ejemplar en La Salle y en la Compañía de María, donde cursó el Bachillerato". "Con 17 años entró en el Seminario hasta que fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 2010, cuatro días después de cumplir 24 años. Desde 2010, las parroquias de San Isidro de Níjar, Alhama de Almería, El Alquián y ahora Adra han disfrutado de su misión evangelizadora, una manera de gestionar que se caracteriza por implicar a los feligreses al máximo", según valoró el presidente de la Diputación.

En este punto, Javier A. García describió las principales cualidades del pregonero al afirmar que "José María se convierte en uno más, en un amigo, en un confidente a quien contarle los problemas, las alegrías y noticias importantes y en un guía espiritual que nos acerca a la palabra de Dios. Además de ser el mejor guía de nuestra fe, José María ha demostrado ser un excelente gestor del patrimonio material e inmaterial en todos los templos en los que ha ejercido su acción pastoral", subrayó.

UN PREGÓN DE SENTIMIENTOS Y FE

"Emocionante, grandilocuente, vibrante, detallista o extraordinario" son adjetivos que, según defienden desde la Diputación, definen el sentido pregón, representado "desde lo más profundo de su corazón", que pronunció José María Sánchez García en una alocución poética acompañada de música en la que expuso lo que la hermandad y sus imágenes titulares significan para su fe y la Semana Santa de Almería.

"Noches eternas de Domingo de Ramos que todo los llenaban de luz, pues una estrella del cielo paseaba bajo palio, esa estrella, Señora, eres tú. Y tras horas de fervoroso camino nuestros barrios se fundían en un último suspiro de amor. Adiós, Madre querida, hasta el año que viene, guárdanos bajo tu manto protector. Si en su mirada está el cielo puedo cerrar mis ojos y sentir muy dentro su consuelo. Un beso de buenas noches con una lágrima de frío y emoción", exaltó el pregonero.

Además, Sánchez García afirmó que "no entendería mi vida sin ser cofrade, sin mis hermandades, sin mis hermanos que son el alma de cada una de ellas. No podría imaginar la Semana Santa sin tanta gente buena de corazón, ilusionada, movida por tantos proyectos y ganas, trabajadora, generosa, tanta gente que a mí me ha enseñado a vivir la fe con sencillez y a compartirla en familia y con ilusión. Nuestras cofradías son el rostro de la iglesia y siempre con los brazos abiertos quieren dar al mundo su único tesoro, Jesucristo", sentenció el pregonero.