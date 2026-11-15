Sanz brinda a los bomberos forestales la Medalla de Oro de Almería y apela a la "unidad" ante las emergencias

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, entrega la Medalla de Oro de la Diputación de Almería a el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y a los representantes del Infoca. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

VÉLEZ-RUBIO (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha brindado este domingo la Medalla de Oro de la Diputación de Almería a los bomberos forestales y personal de la EMA ante su intervención en el incendio de Los Gallardos y Bédar del pasado verano, que deja como lección "la unidad entre las administraciones" para "sumar esfuerzos" en la lucha contra el fuego.

Durante su intervención por este galardón compartido con el Parque de Bomberos del Levante, Sanz ha incidido en que en emergencias "no pueden haber colores políticos ni pueden haber siglas" ya que "hay personas que necesitan ayuda", por lo que ha destacado la implicación de los más de 5.000 miembros de la EMA y, en especial, de los componentes del Infoca.

El vicepresidente andaluz ha admitido que este "ha sido un año muy duro" en materia de emergencias, sobre todo ante las 15 muertes que se dieron en el siniestro almeriense. "Nada puede aliviar ese dolor", ha dicho Sanz, quien ve como propia una "herida" que "no se va a cerrar" y "nos va a acompañar siempre".

En este sentido, ha asegurado a las familias de los afectados que "nunca van a estar solas". "Sus preguntas son legítimas y que merecen respuesta", ha dicho el consejero, quien ha incidido en las nuevas dificultades que surgen de unos incendios cada vez más voraces y complicados, ante los que ha comprometido más medios de prevención.

Por su parte, la presidenta del Parque de Bomberos del Levante, Rosa María Cano, ha destacado la vocación y arrojo de los miembros del cuerpo. "Nos habría gustado no estar recibiendo este reconocimiento, porque lo mejor para nuestra tierra hubiera sido no tener que enfrentarnos a una catástrofe de semejantes dimensiones", se ha lamentado ante el "servicio más duro" vivido por el parque.

"No hizo falta que sonara ninguna alarma de emergencia para que la maquinaria humana se pusiera en marcha", ha trasladado la presidenta, quien ha extendido el reconocimiento a "los 15 vecinos que perdimos" y sus familias. Asimismo, ha señalado el impacto emocional que el incendio ha dejado en los bomberos, con "cicatrices invisibles" y "secuelas emocionales con las que todavía hoy muchos de ellos tienen que convivir".

La representante ha agradecido el apoyo de la Junta así como al resto de cuerpos y unidades. En esta línea, ha tenido una mención especial al alcalde de Bédar, Ángel Collado, y a su policía local, Diego Castro. "En cuestión de minutos y bajo una presión enorme, supieron hacer exactamente lo que había que hacer", ha valorado.

UNA PROVINCIA "DIVERSA, SINGULAR Y DIFERENTE"

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha felicitado a los homenajeados y a toda la comarca de Los Vélez por volver a acoger este acto desde la "puerta de entrada oriental" de Andalucía y por demostrar que Almería es una provincia "diversa, singular y diferente" al tiempo que "lo tiene todo para seguir creciendo".

García Alcaina ha alentado a trabajar por un territorio que tiene "un futuro prometedor" desde una "entidad propia" y una historia compartida que queda reflejada en su enseña. "Os invito a sentir orgullo por lo que fuimos, por lo que somos y por el futuro que vamos a construir juntos", ha trasladado a un abarrotado auditorio.

Con ello, ha apelado a este espíritu de unión para que, pese a las marcadas distancias, "ningún pueblo se sienta lejos", "ningún almeriense se sienta solo" y que "el lugar donde nacemos nunca determine hasta dónde podemos llegar". "Hoy ser de pueblo no debe ser una amenaza", ha añadido para destacar el "sentimiento de orgullo rural".

"Sigamos trabajando por una provincia llena de oportunidades, una provincia que queremos y sentimos como la mejor tierra del mundo", ha animado el también alcalde de María, quien ha apostado por una provincia que "avance unida, sin dejar atrás a los municipios del interior" a través del esfuerzo de casi 800.000 personas que, con su acción, han sabido "convertir la escasez en prosperidad y la distancia geográfica en una oportunidad de liderazgo".

MEDALLAS DE LA PROVINCIA

El fundador y director histórico de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, Antonio Serrano, ha recogido la Medalla de la Cultura como impulsor de un evento que, nacido del departamento de literatura de la antigua Universidad Laboral, dirigió durante 27 ediciones y cuya perpetuidad ha reivindicado ante las autoridades y gestores culturales.

"Os pido que no dejéis morir las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. Ellas son el códice genético y la reserva inmaterial de esta provincia que jamás debemos perder", ha señalado Serrano en un emotivo discurso, en el que ha reclamado el legado cervantino frente al "desprecio total al mundo de ayer". "Temo la incultura porque la incultura es el caldo de cultivo perfecto para aventuras peligrosas", ha dicho.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), Jesús Posadas, ha manifestado su gratitud ante la Medalla de lo Social, un galardón que llega "en la antesala" del 50 aniversario de la entidad y que supone un reconocimiento a los 13 presidentes que le precedieron.

El representante de la patronal ha incidido en el papel vertebrador de las compañías del sector en la comarca del Almanzora; "imprescindibles para mantener vivo" el territorio. "No basta con querer que la gente se quede", sino que "tenemos que darles motivos y oportunidades para hacerlo", ha dicho para valorar la figura del empresario.

El presidente de la cooperativa agraria San Isidro (CASI), Antonio Bretones, ha agradecido la Medalla de la Agricultura, que ha hecho extensible a todo el sector así como a los socios, trabajadores y equipos que componen una cooperativa líder en Europa que suma 82 años de historia.

"No podemos olvidar que detrás de cada cosecha hay personas, detrás de cada tomate hay esfuerzo, inversión, incertidumbre y muchas horas de trabajo. Por eso debemos seguir defendiendo una agricultura digna, rentable y con futuro, capaz de ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones", ha manifestado.

El presidente del club deportivo Fútsal, Vicente Puertas, ha recogido la Medalla del Deporte y ha dado las gracias por el apoyo mostrado por la institución, con el que han conseguido llevar "el nombre de El Ejido y Almería por toda España".

"Es un orgullo representar a nuestra tierra en la máxima categoría del fútbol sala nacional", ha apuntado Puertas, quien ha hecho un inciso para expresar su solidaridad con los damnificados en el campo por la plaga de trips. Con ello, ha asegurado que este galardón es una muestra de que "los sueños se cumplen".

IZADO DE LA BANDERA Y PLACA CONMEMORATIVA

El acto ha arrancado unos minutos después de las 12,00 horas en el exterior del cine teatro con el izado de la Bandera de la Provincia y el descubrimiento de la placa conmemorativa, que ha dado lugar al inicio de una gala amenizada por el dúo Isabel Hernández y César Gutiérrez, y conducida por Alberto García.

Como anfitrión, el alcalde del municipio velezano, Miguel Martínez-Carlón Manchón, ha dado la bienvenida a Vélez-Rubio, que ha abierto "sus puertas y corazón" como "casa de todos los almerienses" por un día, toda vez que ha destacado los atractivos de la comarca más septentrional para reclamar "el valor de los pueblos de interior".

El regidor ha reivindicado el "empeño" de hacer de los municipios pequeños un lugar donde "se pueda vivir, trabajar, formar una familia y construir un futuro" y no solo un espacio donde "regresar durante las vacaciones", sentido en el que ha valorado el papel transformador de las diputaciones.

"Quiero que nuestros jóvenes sepan que tienen un lugar en esta historia, que su talento es necesario y que su futuro forma parte de las prioridades de un país", ha dicho.