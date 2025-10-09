Sube un 30% la demanda de tratamientos por consumo de cocaína entre mujeres de Almería a Proyecto Hombre

Presentación de la Memoria 2024 de Proyecto Hombre en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La demanda de tratamientos por consumo de cocaína entre mujeres ante la organización Proyecto Hombre se ha elevado de un 17 a un 47 por ciento en el último año, toda vez que esta sustancia se sitúa como la principal adicción por la que se demanda ayuda (49 por ciento), seguida del alcohol (30 por ciento) y el cannabis (12 por ciento).

Así se desprende del informe anual 2024 de la entidad, que define el perfil de persona atendida principalmente es el de varón de 39 años de edad con empleo, residente en la capital almeriense y consumidor de cocaína. En el caso de las mujeres, la edad media se sitúa en 40 años.

Entre los jóvenes --con una media de 18 años-- predominan los problemas emocionales (50 por ciento) y el uso abusivo de móviles (21 por ciento). El 34 por ciento de las personas que acuden a primera entrevista presentan, además, un diagnóstico de salud mental, siendo frecuente la sintomatología ansioso-depresiva.

La directora-presidenta de Proyecto Hombre Almería, Ana Mazón, ha apelado a la unidad institucional para "seguir tejiendo una red sólida y eficaz que ofrezca segundas oportunidades, promueva la salud mental y fomente una sociedad más consciente y solidaria".

Durante el último año, la entidad ha llegado a 1.957 personas a través de sus programas, de las cuales: 199 participaron en programas de tratamiento, 116 en programas de familia y 1.481 jóvenes participaron en programas de prevención en centros educativos de Almería y provincia. También se trabajó con 128 personas privadas de libertad en el centro penitenciario El Acebuche.

El trabajo de prevención se ha extendido a centros escolares de Almería capital y provincia, así como a instituciones sociales y penitenciarias.

Como novedad, destaca la puesta en marcha del programa 'Igualando', desarrollado dentro del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, que fomenta la corresponsabilidad, el autocuidado y modelos masculinos alternativos libres de estereotipos.

El trabajo de Proyecto Hombre Almería se apoya además en 43 personas voluntarias y el equipo ha desarrollado 55 acciones formativas.

El vicepresidente Ángel Escobar ha agradecido el trabajo de Proyecto Hombre en la provincia: "Estamos aquí presentes ante esta memoria, que no son meros datos estadísticos, sino que estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas truncadas".

"El objetivo principal tiene que ser la inclusión social y la reinserción laboral de las personas que han recaído, entendiendo la recaída como una fase más de la cura. Por eso, la Diputación Provincial de Almería quiere valorar y agradecer el trabajo que realiza Proyecto Hombre en nuestra provincia."

RETOS PARA ESTE CURSO

Proyecto Hombre Almería se marca como reto para este curso actualizar su Plan de Igualdad y obtener la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad así como ampliar el programa persona de prevención en jóvenes con dificultades emocionales.

De otro lado, pretende desarrollar un protocolo de intervención en crisis e ideación suicida así como consolidar el programa Mujeres con Proyecto, enfocado en la atención especializada y la sensibilización en igualdad.

Para 2026, la entidad continuará su apuesta por la formación continua, la innovación en herramientas de evaluación junto a la Universidad de Oviedo y el apoyo a las políticas públicas en materia de prevención del consumo de alcohol en menores.