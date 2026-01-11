Talento Almeriense' cierra su espacio y talleres de Navidad con "éxito de público y venta"

El diputado de Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Talento Almeriense', impulsada por la Diputación Provincial almeriense, ha puesto el "broche de oro" a su campaña navideña este sábado, 10 de enero, con un evento especial de despedida en su 'Espacio Talento Navidad', que combina 'showroom' y talleres. Tras convertirse en el epicentro de la creatividad durante los últimos dos meses, el local de Paseo de Almería 12 ha acogido un encuentro entre creadores y clientes, amenizado con música DJ y aperitivos para favorecer el 'networking'.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el diputado de Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha querido acompañar a los almerienses que se han animado a participar en esta jornada festiva que ha servido para celebrar el "éxito rotundo" de ventas y público del proyecto.

En este sentido, Sánchez ha afirmado que "'Espacio Talento Navidad' ha cumplido con creces su objetivo: dinamizar el comercio del centro y lograr que los almerienses elijan el talento de nuestra tierra para sus regalos más especiales".

En contexto, el 'Espacio Talento Navidad', que mantiene sus puertas abiertas hasta mañana se ha consolidado como una "plataforma estratégica" de 300 metros cuadrados dedicada a la moda, la artesanía y los complementos.

Durante esta campaña, el espacio ha servido de "escaparate físico" para más de 90 marcas almerienses, muchas de las cuales operaban exclusivamente 'online', "permitiéndoles conectar directamente con el público en el corazón de la ciudad". Esta oferta, según la institución provincial, ha abarcado desde joyería artesana y decoración hasta moda y complementos.

Asimismo, la programación de formación y ocio ha sido "uno de los pilares fundamentales". La zona de actividades ha registrado un "lleno absoluto", con más de 600 personas participando en los más de 45 talleres organizados para adultos y niños, donde se han impartido técnicas como creación de velas, joyería en cerámica o crochet.

Por este motivo, el diputado provincial ha anunciado que aunque el 'showroom' efímero cerrará sus puertas el día 13, el compromiso de la Diputación con los creadores continúa. Sánchez ha apostillado que "la actividad de los talleres formativos y otras actividades seguirá su andadura trasladándose a la planta alta del espacio gourmet 'Sabores Almería'". El "éxito cosechado en esta primera edición" de 'Talento Navidad' va a hacer que la Diputación "repita este modelo de 'showroom' y talleres en el corazón de la ciudad".

Según ha explicado Sánchez, el objetivo es replicar el modelo de éxito de la marca gastronómica 'Sabores Almería', y ha señalado que "queremos que 'Talento Almeriense' sea una gran plataforma de promoción que convierta a los ciudadanos en prescriptores de nuestros creadores y facilite la internacionalización de nuestras marcas".

Según la Diputación de Almería, la marca 'Talento Almeriense' ha ido adquiriendo reconocimiento y proyección exterior gracias a su embajadora de excepción, la periodista Isabel Jiménez, quien ha unido su imagen al proyecto para dar visibilidad a los artesanos locales.

Además, el talento provincial "ha traspasado fronteras", puesto que la firma BLAM Atelier, adherida a la marca, fue la encargada de vestir a la cantante almeriense Vera GRV en la gala de los Latin Grammy 2025, "demostrando la excelencia de la alta costura almeriense".