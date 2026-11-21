El actor Tom Berenger, acompañado por su mujer, Laura, junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Almería durante el homenaje del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor estadounidense Tom Berenger ha recordado este sábado el rodaje de 'Esos locos cuatreros' en el desierto de Tabernas, hace cuatro décadas, antes de descubrir su estrella en el Paseo de la Fama de Almería. "Era como la caballería en Waterloo", ha comentado al describir una escena en la que llegaron a alinearse 50 o 60 caballos.

La de Tabernas fue la primera carga de caballería que rodó Berenger. Durante la rueda de prensa del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), ha imitado el galope y ha explicado que el camión con la cámara iba a un lado de los jinetes. "Era impresionante", ha añadido al recordar las montañas del desierto.

Berenger interpretó al vaquero Rex O'Herlihan en aquella parodia del cine del Oeste, dirigida por Hugh Wilson. Entre sus recuerdos del rodaje ha citado una escena junto al mar con Fernando Rey y ha mencionado a Andy Griffith, con quien también compartió reparto.

El homenaje también ha sido ocasión para recordar a los compañeros de aquel rodaje que han fallecido. "Habría sido divertido volver a verlos a ellos aquí también, los echo de menos", ha expresado a través de su intérprete.

Tras la rueda de prensa, Berenger ha recorrido la alfombra roja acompañado por su mujer, Laura. Se ha detenido a firmar carteles de sus películas y se ha fotografiado junto a la estrella del director Kevin Reynolds antes de descubrir la suya, la tercera de esta edición, junto al Teatro Cervantes. "Tener una estrella en una ciudad y provincia tan vinculadas con el cine es algo especial. Me siento muy honrado y es un orgullo", ha manifestado.

Su regreso a la provincia lo ha llevado este viernes al parque temático Fort Bravo, donde ha encontrado un poblado más orientado al turismo que ha comparado con 'Disneylandia'. En 1985, los técnicos españoles con los que trabajó le hablaban de las películas que se habían rodado en la zona. De aquellas conversaciones aún recuerda cómo le explicaron que la nieve de la escena del tren de 'Doctor Zhivago' era de mentira.

DE 'DOCTOR ZHIVAGO' A 'PLATOON'

Berenger ha contado que leyó de joven la novela en la que se basa 'Doctor Zhivago' y que pidió a su padre que lo llevara a ver la película de David Lean. Fue con sus padres a un cine del centro de Chicago y aún recuerda cómo se abrió el telón y empezó a sonar la música, "como estar en la ópera", según ha traducido su intérprete.

En la rueda de prensa, se ha sorprendido al saber que Omar Sharif, protagonista de una de sus películas favoritas, recibió en 2012 el mismo premio que ahora le concede Fical.

Asimismo, ha recordado que volvió con su padre a una gran sala del centro de Chicago para ver 'Lawrence de Arabia', del mismo director. De aquella proyección conserva la imagen de Lawrence a lomos de un camello en el desierto y la entrada de la orquesta.

El homenaje coincide con el 40 aniversario del estreno de 'Platoon', de Oliver Stone, en la que Berenger interpretó al sargento Bob Barnes. El papel le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar, en ambos casos como actor de reparto. Además, ha trabajado en películas como 'Reencuentro' y 'La sombra del testigo' y ganó un Emmy por la miniserie 'Hatfields & McCoys'.

El actor recogerá el premio 'Almería, tierra de cine' en la gala de clausura, prevista a las 20,00 horas de este sábado en el Auditorio Maestro Padilla. La ceremonia cerrará los actos centrales de la XXV edición de Fical tras nueve jornadas de proyecciones, mesas redondas y encuentros con cineastas.

El festival, que también ha distinguido este año a Enrique Cerezo, Paula Echevarría y Emma Suárez, continuará el domingo con la proyección del largometraje ganador y de una selección de los cortometrajes premiados.