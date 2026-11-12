La UNED Almería abre la matrícula para el XLIII Curso de Práctica Jurídica Procesal Civil

Actividad en la UNED Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Asociado de la UNED en Almería ha abierto el plazo de matrícula para el XLIII Curso de Práctica Jurídica Procesal Civil, que se desarrollará del 16 de noviembre al 1 de diciembre con una duración de 40 horas lectivas y la concesión de dos créditos ECTS.

El programa formativo está diseñado específicamente para graduados y estudiantes de Derecho, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Ciencias Políticas, Sociología, Criminología y Graduado Social, según ha indicado la Diputación en una nota.

El principal objetivo de este curso es proporcionar al alumnado formación en las técnicas de actuación procesal dentro del ámbito civil, "mejorando la capacitación técnica de los futuros profesionales del Derecho a través de un conocimiento profundo del marco jurídico actual y de su entorno real". Para ello, las sesiones contarán con la participación de destacados ponentes en ejercicio dentro de la Administración de Justicia.

Según la directora de la UNED en Almería, María del Carmen Pérez Fuentes, "este curso representa una oportunidad indispensable para conectar el conocimiento teórico de las aulas con la realidad diaria de los tribunales".

"Nuestro compromiso en UNED Almería es dotar a los futuros juristas y profesionales de las herramientas prácticas necesarias para afrontar con éxito su salto al mercado laboral, de la mano de expertos que viven el día a día de la justicia en nuestra provincia", ha añadido.

El curso se podrá seguir tanto de forma presencial en las instalaciones del centro asociado como en modalidad online, en directo. Los contenidos se impartirán en horario de tarde, de 18,00 a 21,00 horas.

El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el próximo 15 de noviembre. Todas las personas interesadas en obtener más información sobre el programa o formalizar su inscripción pueden hacerlo a través de la página web oficial del centro, www.unedalmeria.es.