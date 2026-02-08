Vera (Almería) presenta el cartel del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Angustias

Presentación oficial del Cartel del Centenario de la Coronación Canónica de la Patrona de Vera (Almería), la Santísima Virgen de las Angustias - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Vera acogió este pasado sábado, 7 de febrero, la presentación oficial del Cartel del Centenario de la Coronación Canónica de su Patrona, la Santísima Virgen de las Angustias, un acto solemne que se enmarca dentro de la programación conmemorativa prevista para el año 2026 con motivo del centenario de este "histórico acontecimiento religioso".

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el descubrimiento del cartel corrió a cargo del alcalde de Vera, Alfonso García Ramos; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; el Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, Antonio Martínez Castillo; el párroco de Vera y consiliario de la Hermandad, Jesús Martín Gómez, y el propio autor de la obra, el artista sevillano Jonathan Sánchez Aguilera.

La presentación tuvo lugar en el Convento de la Victoria de la localidad, en un acto "emotivo y multitudinario que contó con la participación de numerosos fieles, representantes institucionales y miembros de la Hermandad". Durante el evento se interpretaron varias marchas procesionales dedicadas a la Patrona de Vera a cargo del grupo DeVerAdagio Ensemble compuesto por integrantes de la Banda Municipal de Música de Vera, y se realizó una exaltación a la Virgen por parte de dos hermanos de la Hermandad.

El cartel, realizado en óleo sobre tabla y con una altura de 1,60 metros, será la imagen representativa de este año "tan significativo para la Muy Antigua, Ilustre, Venerable y Patronal Hermandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias" y para todo el pueblo de Vera, donde goza de una "profunda devoción popular".

Durante el acto, el Hermano Mayor, Antonio Martínez Castillo, expuso las líneas maestras del proyecto conmemorativo del centenario, que girará en torno a pilares como formación cristiana; programa pastoral y de cultos; actividades culturales y divulgativas y obra social evangelizadora.

Por su parte, Martínez Castillo ha subrayado que "es deseo de la Hermandad que todos los actos giren en torno a la formación cristiana, el culto a la Virgen y un proyecto de inclusión en la vida de fe de aquellos niños que, a causa de sus limitaciones, se ven alejados de la vida de la Iglesia".

El alcalde de Vera, Alfonso García, ha destacado la "trascendencia histórica" de esta efeméride, indicando que "hace casi cien años, en 1926, Vera vivió un momento histórico al convertirse en la sede de la primera coronación canónica de la diócesis".

En este sentido, este hito fue un reconocimiento a la fe de los veratenses y el inicio de un legado espiritual que ha perdurado hasta hoy". Asimismo, el primer edil ha expresado el compromiso del Consistorio con la celebración y ha asegurado que la institución municipal pondrá a disposición de la Hermandad todos los recursos necesarios para garantizar el éxito de los actos conmemorativos mediante la firma de un convenio que se formalizará en las próximas semanas.

Al hilo, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha detallado que "hoy es un día grande para la provincia y para Vera con la presentación del cartel del centenario de la coronación canónica de la Virgen de Las Angustias de Vera, que es el faro cuya luz llena de fe, ilusión y esperanza la vida de todos los veratenses y almerienses, acompañándonos en los malos y buenos momentos", al tiempo que ha afirmado que "acogiendo bajo su manto protector, como madre de todas las madres, a los hijos de un pueblo que han crecido con los valores cristianos de humildad, sacrificio y entrega a los demás como guía de sus vidas".

En relación ha valorado que son "unos valores que han engrandecido a Vera y todos los almerienses y que son una parte indisoluble de la identidad y del carácter acogedor y cercano de todos nuestros pueblos", motivo por el que ha añadido que desde la Diputación Provincial de Almería reafirman su compromiso "con esta celebración tan especial, porque estar al lado de este centenario es estar al lado de Vera y de sus vecinos. Seguiremos apoyando a la Hermandad y al Ayuntamiento para preservar y divulgar el legado material e inmaterial de nuestra tierra y del que nos sentimos profundamente orgullosos".