Las VIII Jornadas 'El deporte como vía hacia la inclusión' reunirán en Almería a casi 740 participantes

Presentación de las VIII Jornadas 'El deporte como vía hacia la inclusión' en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) acogerá el 20 de mayo las VIII Jornadas sobre Deporte e Integración 'El deporte como vía hacia la inclusión'; una actividad a iniciativa del Club Deportivo Depoadap y la Fundación FAAM para la Inclusión que reunirá a cerca de 740 participantes provenientes del movimiento asociativo, centros educativos y voluntariado.

En concreto, según ha explicado la Diputación en una nota, se prevé la participación de 244 personas procedentes de asociaciones, 382 alumnos de nueve centros educativos, 22 profesores y 114 voluntarios. Todos ellos participarán en 23 actividades deportivas completamente adaptadas dentro del proyecto DIE, desarrollado durante el último curso escolar gracias a la colaboración de la Fundación Sanitas y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo.

Las jornadas, que comenzarán a partir de las 10,00 horas, están dirigidas al alumnado de centros de Educación Primaria y Secundaria, personas usuarias de asociaciones de personas con discapacidad, familias, docentes, monitores y voluntariado de Almería capital y provincia.

Esta iniciativa favorece la integración social de las personas con discapacidad a través del deporte, sensibiliza sobre los beneficios de la práctica deportiva, fomenta buenas prácticas en el ámbito deportivo, promueve la autoestima y avanza en la normalización de la discapacidad mediante una jornada de convivencia.

Así, La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado que "estas jornadas ponen de manifiesto el valor del deporte como espacio de convivencia, participación y aprendizaje compartido entre personas con y sin discapacidad".

Cruz ha agradecido el trabajo coordinado de los organizadores y colaboradores, ya que junto con las familias y participantes "generan espacios de participación real", con lo que ha animado a disfrutar de la cita.

El presidente de FAAM, Valentín Sola, ha afirmado esta jornada supone un día "clave" del año porque se darán cita "jóvenes con y sin discapacidad que harán del deporte la mejor herramienta para la inclusión".

El presidente de Depoadap, José Carlos Tejada, se ha mostrado "muy orgulloso" de este tipo de iniciativas con la que se quiere también generar "conciencia social". Para Tejada, llegar a esta octava edición es "motivo de alegría y de orgullo día porque decimos que había que impulsar la inclusión a través del deporte".

HASTA 12 DISCIPLINAS

Durante la jornada, los participantes tomarán parte en diferentes actividades multideporte y de natación adaptadas a las capacidades de cada grupo. El programa incluye propuestas en piscina, campo de fútbol, pistas de pádel y tenis, pista polideportiva y pabellón deportivo, con disciplinas como baloncesto adaptado, fútbol sala, boccia, judo, esgrima, rugby tag, aqua-basket, waterpolo adaptado, circuitos de coordinación o juegos cooperativos. Como novedad, se recupera el rocódromo y habrá una exhibición de handbike a cargo de Belén Herrero.

El programa comenzará a las 9,30 horas con la llegada de los participantes a las instalaciones deportivas de la UAL. A las 10,00 horas tendrá lugar un desayuno saludable y, entre las 10,30 y las 12,45 horas, se desarrollarán las actividades deportivas. La clausura está prevista a las 13,00 horas en un espacio al aire libre, con la posterior salida de colegios y asociaciones hacia sus centros.

Estas jornadas cuentan con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Delegación de Educación y de la Delegación de Deportes de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Almería, la Universidad de Almería, Altea, Deporte Base, ALSA, HM Clause Iberica, Cajamar, Fundación La Caixa, Alcampo, Casi y Bio Sabor.