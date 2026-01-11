La XIV edición del 'Trail Alicún' abre este domingo en Almería el calendario provincial de carreras por montaña en 2026

Presentación de la XIV edición de la carrera por montaña 'Trail Alicún' en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado la XIV edición del 'Trail Alicún', una prueba deportiva ya consolidada en el calendario andaluz de carreras por montaña que se celebrará este domingo 11 de enero y que reunirá a más de 400 participantes.

Esta prueba, que abre el calendario provincial de Almería en 2026 y que combinará deporte, naturaleza y convivencia en el entorno del Valle del Andarax, está organizada por el Ayuntamiento de Alicún, con la colaboración de la Diputación y la Federación Andaluza de Atletismo.

La prueba se desarrollará por el término municipal de Alicún con dos recorridos principales, además de una modalidad senderista y competiciones previas para categorías infantiles, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Todos los participantes recibirán bolsa del corredor y medalla finisher, y la jornada contará con actividades infantiles, sorteo de regalos y una comida popular de migas elaboradas por los vecinos, además de migas sin gluten, junto a una visita guiada gratuita por el municipio.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado que esta prueba "volverá a situar a Almería en el foco de los amantes de las carreras por montaña".

En este sentido, ha felicitado tanto a la organización como al Ayuntamiento de Alicún "por mantener y consolidar una prueba que forma parte del circuito nacional y que cada año gana prestigio y participación".

Asimismo, Cruz ha destacado la implicación de todo el municipio para el éxito del evento, y ha subrayado que "Alicún se vuelca de forma ejemplar, con voluntarios y con un amplio programa de actividades paralelas pensadas para disfrutar en familia".

IMPLICACIÓN DEL MUNICIPIO

La diputada ha señalado que esta prueba "es un claro ejemplo de cómo el deporte actúa como motor de dinamización social y económica en nuestros pueblos, permitiendo conocer nuestros municipios, disfrutar del deporte al aire libre, del turismo y de la gastronomía local".

Por su parte, el alcalde de Alicún, Antonio Navarro, ha subrayado que el 'Trail Alicún' "es mucho más que una prueba deportiva, es una oportunidad para que personas de muchos lugares conozcan nuestro pueblo, se integren y descubran la vida que hay en los municipios pequeños del Valle del Andarax".

En este sentido, ha destacado que el objetivo principal es "abrir Alicún al exterior, compartir nuestra forma de vivir y demostrar que el deporte es una magnífica herramienta para unir pueblos y generar convivencia".

Asimismo, Navarro ha señalado el "entusiasmo" con el que el municipio afronta esta nueva edición tras las fiestas navideñas y de Reyes, y ha asegurado que "todo el pueblo está muy ilusionado y con muchas ganas de que llegue el día de la carrera".

El alcalde ha avanzado que la participación rondará los 400 corredores, gracias también a las buenas previsiones meteorológicas, y ha resaltado que "todo apunta a que será una jornada magnífica, con buen tiempo y un ambiente excepcional para disfrutar del deporte y de Alicún".

El director del 'Trail Alicún', Antonio Jesús López, ha explicado que la edición de este año presenta un recorrido variado y exigente, adaptado a distintos perfiles de participantes.

"Contamos con una distancia principal de 17,2 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 922 metros, y una segunda modalidad de 8,2 kilómetros, con 422 metros de desnivel, pensadas para corredores que buscan disfrutar de la montaña en distintos niveles de dificultad", ha detallado.

Asimismo, López ha destacado una de las principales novedades de esta edición en la modalidad senderista, "con un circuito integrado dentro del trazado de corredores, pero que se realizará en sentido contrario, lo que permitirá que senderistas y corredores se crucen a lo largo del recorrido".

Una propuesta que, según ha expresado, "añade un atractivo especial a la prueba, fomenta la convivencia entre modalidades y permite vivir la carrera desde dentro, animando y acompañando a los corredores durante todo el trayecto".