La XIV Ruta Gastronómica 'Destapa los Vélez' recorre los cuatro municipios de la comarca durante noviembre

Presentación de la XIV Ruta Gastronómica 'Destapa los Vélez' en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XIV Ruta Gastronómica 'Destapa los Vélez' recorrerá durante los cuatro fines de semana de noviembre todos los municipios de la comarca de Los Vélez (Almería), con propuestas centradas en la cocina tradicional, los productos de proximidad y el turismo de interior.

El itinerario gastronómico, organizado por la Asociación de Empresarios de la Comarca de Los Vélez, ha comenzado este viernes en Vélez-Blanco, donde permanecerá hasta el domingo 8 de noviembre, y continuará en Chirivel los días 13, 14 y 15; en Vélez-Rubio el 20, 21 y 22; y en María el 27, 28 y 29 de noviembre.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, la ruta contará nuevamente con el asesoramiento y la valoración técnica de los chefs Juan Moreno y Tony García, quienes han resaltado el nivel de la hostelería local, la calidad de sus materias primas y la singularidad de su cocina de montaña, así como la autenticidad y el trato cercano de sus habitantes.

En el acto de presentación celebrado en el Palacio Provincial, el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha valorado este tipo de propuestas, que "hacen provincia y vertebran el territorio a través de la cultura, el patrimonio y la gastronomía, acercando al gran público a una comarca con un potencial extraordinario".

Asimismo, se ha puesto de relieve el protagonismo que tendrá Los Vélez durante noviembre, ya que, además de esta cita gastronómica, Vélez-Rubio acogerá los actos oficiales del Día de la Provincia el próximo 15 de noviembre.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Los Vélez, Agustín, ha agradecido la implicación de los restauradores y bares participantes. "Son ellos quienes hacen el verdadero esfuerzo para ofrecer propuestas complejas, delicadas y de gran nivel", ha señalado.

Además, ha animado a los almerienses y visitantes a aprovechar la ruta para conocer los atractivos turísticos de la comarca. "Los Vélez ofrecen una riqueza cultural y medioambiental única, desde el Parque Natural Sierra María-Los Vélez y el monumento natural de la Sabina Milenaria en Chirivel, hasta el Castillo de Vélez-Blanco o la Iglesia de la Encarnación en Vélez-Rubio", ha detallado.

El certamen cuenta con el respaldo de la Diputación de Almería, la Asociación para el Desarrollo Rural Adeso Vélez, los ayuntamientos de los cuatro municipios participantes, la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), Unicaja, Grupo Cooperativo Cajamar y distribuidores locales como Jesús Cabrera.