La XXX Feria del Jamón de Serón (Almería) arrancará el próximo viernes con el concurso de cortadores

Presentación de la Feria del Jamón de Serón. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXX Feria del Jamón de Serón que se celebrará durante el próximo fin de semana en la localidad almeriense va a arrancar este viernes, 3 de julio, con el XVI Concurso de Cortadores, en el que un jurado profesional evaluará tanto la destreza, como el arte y el tiempo en cortar las piezas.

El evento, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota, continuará el sábado con la tradicional degustación de jamón, embutidos y productos elaborados en el municipio.

La feria se ha presentado en el Mercado Central de Almería, donde los empresarios del sector agroalimentario de Serón han estado acompañados por el alcalde del municipio, Manuel Martínez Domene, y el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez.

El empresario Enrique Cruz ha destacado que la trigésima edición "no solamente es un número, sino que representa el esfuerzo constante y continuado de muchas personas que los ha llevado a celebrar esos 30 años".

"Las empresas del pueblo han luchado generación tras generación para conseguir los resultados que ahora se conmemoran. En Serón hemos aprendido a hacer las cosas con tiempo, que se ha convertido en el ingrediente principal para hacer un buen producto", ha manifestado.

El alcalde de Serón, por su parte, ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial y ha reconocido la gran labor del empresariado que "consigue un excelente producto y que sigue apostando por una feria que pone en valor tanto los productos agroalimentarios como el pueblo".

Martínez Domene ha repasado la trayectoria empresarial que ha logrado llevar a Serón a ser "referente ligado al nombre del jamón y el embutido". El primer edil ha aprovechado la concurrencia de la plaza del Mercado Central de Almería para invitar al público asistente a la feria así como al concurso de cortadores, que volverá a ser puntuable para el campeonato nacional de este año.

Por su parte, el diputado provincial de Presidencia y Promoción ha destacado esta "consolidada" edición de la feria "como una de las grandes citas gastronómicas de la provincia". "Hablamos de una feria con tradición, con calidad y con pasión; tres ingredientes que explican el éxito de un evento que ha sabido mantener viva la esencia de Serón y de toda la provincia, y proyectarla cada año con más fuerza dentro y fuera de nuestra tierra", ha añadido.

Sánchez ha valorado "el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de los productores, que son los verdaderos protagonistas de esta historia de éxito. Gracias a su trabajo, los alimentos de la provincia de Almería y la marca Sabores Almería trascienden fronteras, llevando el nombre de nuestros pueblos a nuevos mercados y demostrando que esta provincia tiene una despensa extraordinaria, capaz de competir por calidad, identidad y excelencia".