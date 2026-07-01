La 61 Caracolá Lebrijana reunirá en la localidad sevillana diez días de flamenco con protagonismo femenino

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, junto al delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Turismo de Lebrija, José Ángel Martínez, presentan la 61 edición de la Caracolá lebrijana. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación oficial ante los medios de la 61 edición de la Caracolá Lebrijana, que reivindicará el papel femenino en el flamenco.

Según ha destacado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, entre las principales citas figuran el espectáculo 'Mujeres de Cal y Cante', de la compañía de María del Mar Moreno, el 11 de julio, y 'Artesanas, las mujeres de mi casa', de Fernanda, el día 17, además del recital de Paqui Ríos y la actuación de clausura de Anabel Valencia con 'Mi esencia'.

El festival, que se celebrará del 8 al 18 de julio, arrancará con la inauguración de una exposición de carteles y una acción colectiva de baile flamenco, mientras que el día 9 acogerá una conferencia en homenaje al cantaor Pepe Montaraz. La programación continuará el 10 de julio con un tributo a Juan Peña 'El Lebrijano', una de las figuras centrales de esta edición.

Entre las actividades paralelas destacan la inauguración, el 13 de julio, de un monumento dedicado a El Lebrijano, junto al Centro del Flamenco, así como la conferencia ilustrada 'Yo me llamo Juan'. Además, el día 15 se celebrará la ruta cultural 'Por la Lebrija Flamenca' y el 16 una mesa redonda sobre el 50 aniversario de obras emblemáticas como Camelamos Naquerar.

La recta final del certamen incluirá, además del espectáculo de Fernanda, la propuesta 'Flamenco, esa forma de vivir' de Pepe Torres. La clausura, el 18 de julio, contará con el espectáculo 'Sensaciones', de Rosario 'La Reina Gitana', la entrega del Caracol de Oro a la Diputación de Sevilla y el recital de Anabel Valencia.

Al acto de presentación han asistido el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, y del delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Turismo del Lebrija, José Ángel Martínez. Ambos han estado acompañados por el cantaor local Manuel de Paula.