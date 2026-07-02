Fútbol|Mundial.- Sigue en directo el España-Austria: Olmo y Porro, titulares

Europa Press Fútbol
Actualizado: jueves, 2 julio 2026 20:37
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MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol busca este jueves (21.00 horas/La 1) en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante Austria superar la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, su primer cruce a cara y cruz para seguir avanzando en el torneo.

Después de una fase de grupos que ha dejado alguna duda, pero que la campeona de Europa ha solventado sin perder ante Cabo Verde (0-0), Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (0-1), ahora llega la hora de verdad para comprobar su verdadera candidatura, empezando por un combinado centroeuropeo que se clasificó de forma agónica y frente al que, pese a todo, parte como favorita, aunque avisada por la igualdad que se está viendo en estas primeras eliminatorias.

Además, España no supera un partido a cara o cruz en un Mundial desde el año 2010 en Sudáfrica, cuando se proclamó campeona del mundo de forma histórica. En Brasil 2014 no pasó la fase de grupos y en Rusia 2018 y Qatar 2022 cayó en la ronda de octavos de final por penaltis ante la anfitriona y la revelación Marruecos, respectivamente.

El seleccionador nacional Luis de la Fuente tiene a todos sus jugadores disponibles salvo a Nico Williams, lesionado muscularmente en el último duelo ante Uruguay, y parece que presentará un once con pocas novedades donde podrían entrar jugadores como Dani Olmo, Fabián Ruiz o Pedro Porro para desarmar a una Austria que juega su primera eliminatoria mundialista desde el año 1954.

Bienvenidos al directo del España-Austria

BLINDAJE A LA ESPERA DE LA FLUIDEZ

España no ha encontrado todavía su mejor fútbol, pero sí que ha demostrado mucha fortaleza defensiva, todavía sin encajar un gol, algo que en este Mundial sólo ha hecho México. Ante Austria, un rival sin grandes armas ofensivas, intentará mantener ese blindaje para que Unai Simón tenga el menor trabajo posible y pueda batir dos récords de imbatibilidad, el de Iker Casillas en Copas del Mundo, que tiene a 48 minutos, la primera parte, y el absoluto en poder de Walter Zenga, a 89, prácticamente el partido entero

PLANTEAMIENTO DE AUSTRIA

Veremos cómo plantea el choque el seleccionador austriaco, el alemán Ralf Rangnick, conocido por ser el padre del 'gegenpressing', la presión tras pérdida y cuya influencia se ha notado en compatriotas como Hansi Flick, Thomas Tuchel o Juergen Klopp. Lo más probable es que Austria opte por un bloque bajo y que intente luego desplegarse con velocidad hacia la portería de Unai Simón

REENCUENTRO CON AUSTRIA CASI MEDIO SIGLO DESPUÉS

España no se enfrenta a Austria desde el año 2009, pero hay que remontar a 1978 para ver su cruce en un Mundial, el de Argentina, entonces en la fase de grupos, con victoria austriaca por 2-1 con gol de Dani y de Schachner y del mítico Hansi Krankl por parte de los centroeuropeos. Para el recuerdo, un 9-0 en Mestalla en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2000 con póker de Raúl González. Este será el 17º enfrentamiento con 9 victorias españolas y cuatro austriacas hasta el momento

LOUZÁN CELEBRA LA UNIÓN EN LA SELECCIÓN

El presidente de la RFEF recuerda en La 1 de TVE que la selección está "dónde" querían y que ahora "no queda otra que disfrutar". "Un Mundial dura muchas semanas y hay que ir partido a partido.
Hoy, sin duda, por lo que he hablado con el seleccionador y con todos los jugadores, lo que hemos constatado es que la familia está extraordinariamente unida. Hay muchísimas ganas de disfrutar", apunta

MISMO ONCE QUE ANTE ARABIA SAUDÍ

De la Fuente opta por el mismo once que goleó a los 'Halcones Verdes'. El otro día ante Uruguay sorprendió con la entrada de Merino, pero hoy apuesta por un jugador como Dani Olmo que se mueve a las mil maravillas a esa posición de enganche. Además, Pedri repite al lado de Rodri, dejando de nuevo a Fabián en el banquillo, y Álex Baena se consolida como el 'extremo' izquierdo. 

ONCE DE AUSTRIA

Ralf Rangnick confirma el once esperado, con Laimer en el lateral izquierdo para medirse a Lamine, donde parece que tendría la ayuda de Sabitzer,  y Gregoritsch como '9' por delante de Arnautovic

A.Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X.Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; y Gregoritsch

ONCES CONFIRMADOS, OLMO Y PORRO TITULARES

Ya hay onces confirmados y Luis de la Fuente vuelve a variar su once respecto al duelo del pasado viernes ante Uruguay, con la principal novedad de Dani Olmo en el puesto de 10 y el retorno de Pedro Porro al lateral derecho. Se caen Mikel Merino y Marcos Llorente

Juegan Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal

¡BUENAS TARDES!

Bienvenidos al directo del España-Austria de los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Comienza el mata mata para la 'Roja', esperemos que dure hasta el 19 de julio

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