Fútbol|Mundial.- Sigue en directo el España-Austria: Olmo y Porro, titulares

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol busca este jueves (21.00 horas/La 1) en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante Austria superar la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, su primer cruce a cara y cruz para seguir avanzando en el torneo.

Después de una fase de grupos que ha dejado alguna duda, pero que la campeona de Europa ha solventado sin perder ante Cabo Verde (0-0), Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (0-1), ahora llega la hora de verdad para comprobar su verdadera candidatura, empezando por un combinado centroeuropeo que se clasificó de forma agónica y frente al que, pese a todo, parte como favorita, aunque avisada por la igualdad que se está viendo en estas primeras eliminatorias.

Además, España no supera un partido a cara o cruz en un Mundial desde el año 2010 en Sudáfrica, cuando se proclamó campeona del mundo de forma histórica. En Brasil 2014 no pasó la fase de grupos y en Rusia 2018 y Qatar 2022 cayó en la ronda de octavos de final por penaltis ante la anfitriona y la revelación Marruecos, respectivamente.

El seleccionador nacional Luis de la Fuente tiene a todos sus jugadores disponibles salvo a Nico Williams, lesionado muscularmente en el último duelo ante Uruguay, y parece que presentará un once con pocas novedades donde podrían entrar jugadores como Dani Olmo, Fabián Ruiz o Pedro Porro para desarmar a una Austria que juega su primera eliminatoria mundialista desde el año 1954.

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