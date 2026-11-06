Acciones formativas del CPEIS para la evaluación de seguridad o acceso a edificios para bomberos de Sevilla

Acciones formativas para bomberos de la provincia de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Provincia de Sevilla ha desarrollado una nueva edición del curso sobre Edificación y Estructuras, en el que han participado 25 bomberos y bomberas del sistema provincial.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, en una primera parte, se ha instruido a los profesionales sobre los tipos de materiales y su comportamiento, los sistemas estructurales y la evaluación de la estabilidad de los edificios, con especial atención a los factores de riesgo que pueden aparecer durante y después de un incendio.

La formación, que se ha desarrollado en las instalaciones del Centro Operativo de Emergencias de la Provincia de Sevilla (COEPS), ha continuado con ejercicios de evaluación de escenarios de incendios estructurales, para que sobre el terreno estos bomberos y bomberas puedan reconocer posibles signos de inestabilidad.

También se han abordado procedimientos de valoración de la seguridad de los edificios tras un incidente, incluyendo la identificación de peligros residuales, aquellos que permanecen en el lugar de la emergencia después de que el fuego haya sido controlado y extinguido.

Finalmente, se han analizado métodos seguros de acceso a edificaciones, técnicas de búsqueda y rescate de personas en entornos estructurales comprometidos y procedimientos de intervención en estructuras colapsadas.