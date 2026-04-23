Arranca este fin de semana en Mairena y Utrera en Sevilla la obra 'Música para Hitler'

Archivo - Obra 'Música para Hitler' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha informado este jueves, 23 de abril, de la presentación este fin de semana de la obra 'Música para Hitler', de la compañía Talycual Producciones y dirigida por Juan Carlos Rubio, en las localidades sevillanas de Mairena del Alcor y Utrera.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la representación se enmarca en la programación llevada a cabo por el Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), gestionado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla en colaboración con los ayuntamientos de la provincia.

La obra se llevará a cabo en Mairena del Alcor el viernes, 24 de abril, a las 21,00 horas en el Teatro Municipal Calixto Sánchez. Así, continuará el sábado 25 de abril a las 20,30 horas en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra.

El texto es una creación conjunta de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano, bajo la dirección del propio Rubio. El elenco está encabezado por los intérpretes Carlos Hipólito y Kiti Mánver, a quienes acompañan en el escenario Dani Muriel y Marta Velilla. Cabe destacar que la obra ha sido galardonada con el Premio Mandarache 2024.

Música para Hitler sitúa al espectador en el año 1943, durante la ocupación nazi en Francia. La trama se centra en la figura del violonchelista catalán Pau Casals, quien tras el exilio provocado por la Guerra Civil Española, reside en el sur de Francia colaborando en la asistencia a compatriotas en campos de trabajo.