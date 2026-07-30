Arranca la IX edición del Concurso de Fotografía SevillaJPG para la promoción de la provincia

Presentación de la IX edición del Concurso Fotografía SevillaJPG - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha anunciado este jueves, 30 de julio, la puesta en marcha de la IX edición del 'Concurso de fotografía SevillaJPG', una iniciativa promovida por la Asociación Sevilla City Centre para promocionar el territorio, que cuenta con el patrocinio de esta sociedad.

Según ha subrayado la institución provincial en una nota de prensa, el certamen persigue implicar tanto a residentes como a visitantes en la promoción del destino. En la presentación de la presente edición han estado presentes el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, y el presidente de la Asociación Sevilla City Centre, Manuel Domínguez, entre otros.

El concurso está abierto a cualquier persona mayor de edad, que podrá participar de forma gratuita enviando fotografías originales. Un jurado especializado valorará la originalidad, la calidad artística y la capacidad de las imágenes para transmitir los valores turísticos del destino.

Las imágenes podrán presentarse del 1 al 15 de agosto a través de la web sevillajpg.com, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer el 19 de agosto, coincidiendo con el Día Mundial de la Fotografía.

La IX edición del 'Concurso de fotografía SevillaJPG' repartirá un total de 14 premios ligados a experiencias turísticas de calidad en Sevilla. El ganador o ganadora recibirá una experiencia 'Sevilla con los 5 Sentidos' para dos personas, que incluye alojamiento, experiencia gastronómica y actividades para descubrir el destino Sevilla durante un fin de semana.

Rodríguez Hans ha destacado que "la mejor promoción turística nace muchas veces de la mirada de quienes viven y disfrutan nuestro territorio", subrayando que "cada fotografía del concurso es una invitación a descubrir la provincia desde una perspectiva cercana, ya sea de vecinos o de personas que estuvieron y decidieron guardar un recuerdo".