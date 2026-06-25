Bomberos de Diputación de Sevilla incorpora seis profesionales en las áreas técnica, administrativa y logística

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Bomberos, Gonzalo Domínguez, da la bienvenida al nuevo personal - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla continúa reforzando su estructura técnica y de apoyo a los servicios operativos de emergencia con la incorporación de seis nuevos funcionarios interinos procedentes de las bolsas de trabajo de la Diputación.

Los nombramientos, formalizados este jueves, corresponden a un puesto de jefe de prevención de riesgos laborales, una jefatura de grupo administrativo, una plaza de auxiliar administrativo y tres conductores, detalla la Diputación en una nota de prensa.

Estas incorporaciones responden al proceso de consolidación organizativa que viene desarrollando el Consorcio para dar respuesta al crecimiento de su actividad y mejorar los servicios de apoyo que hacen posible la prestación de las emergencias en el conjunto de la provincia.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el nuevo responsable asumirá la coordinación con la empresa especializada que actualmente presta este servicio al organismo, de forma externa. Su incorporación constituye un primer paso para la futura implantación de un servicio propio de Prevención de Riesgos Laborales dentro del Consorcio.

Los tres conductores, por su parte, se ocuparán de labores como el traslado de camiones a retenes, el transporte de material y la logística de personal y equipos entre parques.

Con el nuevo personal administrativo se sigue reforzando un área clave de gestión del Consorcio, que ha alcanzado este año su mayor presupuesto --cerca de 38,5 millones de euros-- y ha experimentado un notable incremento de la actividad asociada a contratos de mantenimiento, adquisición de equipamientos, gestión económica y tramitación de recursos humanos.

En este último ámbito, además, se prevé un aumento significativo de la carga de trabajo como consecuencia de los distintos procesos selectivos y de provisión de puestos que se encuentran en marcha o cuya puesta en funcionamiento está prevista en los próximos meses.

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio, Gonzalo Domínguez, ha dado la bienvenida al nuevo personal y ha destacado que su incorporación se produce en una etapa de crecimiento y consolidación de la entidad, que ha sido una de las prioridades para la Diputación en Sevilla en este mandato.

También ha recordado los avances importantes que han producido desde que Armando Gutiérrez, "con una contrastada experiencia en la puesta en marcha y gestión del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla", asumió la Gerencia del Consorcio Provincial del Bomberos.

ORGANISMO EN CRECIMIENTO

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla es una entidad local de cooperación, de carácter voluntario y asociativo, de la que forman parte hasta el momento 54 ayuntamientos y la Diputación de Sevilla, que lo preside.

Desde el año 2022, este consorcio coordina todo el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, que abarca a todos los municipios de la provincia, excepto la ciudad de Sevilla y Dos Hermanas. En mayo de 2025, el Consorcio aprobó su primer Plan Director. Buena parte de las medidas previstas en el mismo se encuentran ya en una fase avanzada de desarrollo, dentro del proceso de modernización y fortalecimiento del sistema de emergencias.