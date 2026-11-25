Un bombero de Estepa lleva a cabo un simulacro de extinción de incendio en el CEIP Santa Teresa de la localidad - DIPUSEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del parque de bomberos de Estepa han participado en un simulacro de emergencia, desarrollado en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santa Teresa de la localidad, unas instalaciones en las que se congregan a diario alrededor de 500 escolares.

La actividad se ha ejecutado este lunes en dos fases: a las 9,20 horas con el alumnado de Infantil y a las 12,30 horas con el de Primaria, señala la Diputación en un comunicado. En el ejercicio han intervenido profesionales del parque, profesorado y alumnado del centro, así como Policía Local, Cruz Roja y Atención Sanitaria Primaria.

Más allá de comprobar los procedimientos de evacuación y los tiempos de respuesta de los distintos servicios, este tipo de ejercicios permite que profesorado y alumnado conozcan cómo deben actuar ante una situación de emergencia, identifiquen las vías de evacuación y los puntos de encuentro y se familiaricen con las indicaciones de los profesionales que acuden a prestar ayuda.

Saber cómo reaccionar, mantener la calma y colaborar con los efectivos de intervención son aspectos fundamentales para facilitar una actuación segura y eficaz, remarca el comunicado. Durante el simulacro, los efectivos han realizado un ejercicio de extinción de un incendio simulado en la sala de imprenta.

La jornada ha finalizado con una demostración de los equipos y materiales de intervención, que permitió a los escolares acercarse al trabajo que desarrollan estos profesionales y conocer algunos de los recursos que utilizan en sus actuaciones.

La participación en estas iniciativas forma parte de las funciones del Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla, que contempla entre sus cometidos la colaboración en la elaboración y desarrollo de planes de emergencia, así como en campañas de formación e información a la ciudadanía, una labor preventiva que busca trasladar conocimientos útiles a la población y mejorar la preparación colectiva ante posibles situaciones de riesgo.