El Castillo de las Guardas (Sevilla) celebra las fiestas de verano con un calendario de tradición y ocio

Presentación de actividades de El Castillo de las Guardas (Sevilla) en verano - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del Castillo de las Guardas (Sevilla) ha presentado este martes el calendario que tendrá lugar en las pedanías del municipio durante los próximos meses de verano, en concreto en cinco de las diez pedanías principales que conforman el término municipal de la localidad sevillana.

Según ha remarcado la institución provincial en una nota de prensa, se trata de la Feria de Arroyo de la Plata; las Fiestas en honor a San Antonio de Padua, en La Alcornocosa; las Fiestas en honor a la Virgen de Fátima, en Valdeflores; las Fiestas en honor a la Santa Cruz, en La Aluaga, y la Fiesta del Pimiento y las Fiestas en honor a la Virgen del Rocío, en El Cañuelo.

El alcalde de la localidad y diputado provincial, Gonzalo Domínguez, ha sido el encargado de presentar las actividades, acompañado por miembros del Equipo de Gobierno y una representación de las diferentes asociaciones de las pedanías.

Domínguez ha reafirmado el compromiso de la Corporación con la promoción de las tradiciones de El Castillo de las Guardas. "Tenemos la suerte de pertenecer a un municipio muy heterogéneo, con identidades y formas de vivir la fiesta diversas y enriquecedoras".

Las celebraciones estivales de las pedanías castilleras se inauguran con la Feria de Arroyo de la Plata, que tendrá lugar este primer fin de semana de julio, del viernes 3 al domingo 5, organizada por la Asociación Cultural Nuestra Señora de la Inmaculada.

El fin de semana siguiente, del viernes 10 al domingo 12 de julio, toman el relevo las Fiestas en honor a San Antonio de Padua, en La Alcornocosa, en la que destaca fundamentalmente la tradicional procesión religiosa que parte de la Ermita de San Antonio.

Entre el viernes 17 y el domingo 19, en Valdeflores se celebran las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima. En La Aluaga, las Fiestas en honor a la Santa Cruz se desarrollan entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio.

El sábado 1 de agosto, con la colaboración de la Asociación Cultural El Pozo, El Cañuelo vivirá su Fiesta del Pimiento. Ya en septiembre, el sábado 5, El Cañuelo celebra su Romería en honor de la Virgen del Rocío, una colaboración del Ayuntamiento y la Asociación Cultural El Pozo.