La CES y la Diputación de Sevilla convocan los Premios de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad

Archivo - Entrega de los XIII Premios de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad (RSEyS) en el Acuario de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES), junto con la Diputación a través de Prodetur, han convocado los Premios de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad para este año 2026.

Según han remarcado ambas instituciones, con un plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 30 de septiembre, las candidaturas pueden presentarse en la página oficial del premio, en la que se encuentran publicadas las bases de la convocatoria.

Con la institución de estos galardones, que cumplen su decimocuarta edición, la CES y Prodetur pretenden ser "transmisoras de las mejores prácticas empresariales".

Con esta finalidad, ambas instituciones reconocen públicamente con estos premios las mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas sevillanas, en el caso de la edición de este año, en tres modalidades: Pequeñas y Medianas Empresas; Grandes Empresas; y Mejor Iniciativa.

Asimismo, en caso de que el jurado entienda que concurren las circunstancias que así lo justifiquen, se podrá otorgar un reconocimiento a alguna personalidad o institución que haya contribuido de manera destacada al desarrollo en Sevilla de la RSES y a la difusión del valor compartido generado a través de la cooperación responsable.

Las candidaturas a este Premio, que es honorífico, podrán ser presentadas por las propias empresas o por cualquier persona o entidad. En la valoración de las candidaturas, el jurado analizará la contribución de las empresas a los tres ámbitos que sustentan la responsabilidad social empresarial.

Así, se tendrán en cuenta las actuaciones desarrolladas en el ámbito social, relacionadas con aspectos como el empleo, la conciliación, la formación, la gestión de la diversidad, la integración y el compromiso con su entorno; en el ámbito medioambiental, valorando las medidas dirigidas a minimizar el impacto ambiental derivado de su actividad; y en el ámbito económico, prestando especial atención a criterios como la ética empresarial, la calidad y la innovación.