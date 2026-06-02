El 'Circuito 107' de Diputación llena la provincia de Sevilla de magia, teatro, flamenco y música

Archivo - Un fragamento de la obra 'Toma tu puta caña' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'Circuito 107 Programa Cultural' de la Diputación de Sevilla despliega, una semana más, todo su potencial a lo largo y ancho del territorio provincial. A través de una oferta cultural diversa y de la máxima calidad, esta iniciativa acerca a los ciudadanos una propuesta escénica plural que abarca desde el teatro para adultos hasta el infantil, pasando por espectáculos de magia, disciplinas circenses, recitales flamencos y conciertos a cargo de consolidadas bandas de música locales.

Con este firme compromiso, la programación de los próximos días se convierte en un escaparate del talento de diversas compañías y artistas, garantizando alternativas de ocio y enriquecimiento intelectual para todas las franjas de edad. Familias, jóvenes y mayores encontrarán en las plazas y casas de la cultura de sus propios municipios un espacio de encuentro y disfrute en torno a las artes escénicas de primer nivel, informa en un comunicado.

En Estepa está programado el espectáculo 'Magia familiar con el Mago Alexku', a las 18,00 horas, en la Casa de la Cultura. Una obra donde el humor, la emoción y la sorpresa se dan la mano en una propuesta cercana, visual y sin apenas palabras.

En Alcolea del Río está prevista la exposición 'Las aventureras gráficas', una muestra del Área de Cultura de la Diputación, a partir de las 19,00 horas en la Casa de la Cultura. Se trata de obras que reflejan, por un lado, el alto nivel del cómic que se crea en nuestro país y, por otro, el indiscutible nivel gráfico y conceptual que las autoras aportan, hoy en día, a la cultura nacional.

El jueves, el circo y la diversión están aseguradas en Aguadulce, con la obra 'Momentos mágicos', de la compañía DaniDanielo, a las 19,00 horas, en la Plaza Ramón y Cajal: "una estimulante propuesta urbana para el disfrute de todos los públicos".

Este viernes, la "flexibilidad", el teatro y el flamenco se hacen hueco en la agenda La Puebla de Cazalla con la función 'Flex', de la compañía El hombre globo, a las 20,30 horas en el Parque Corbones. El Hombre Globo aborda la vida desde una perspectiva única: ¿qué sucedería si existieran seres que estuvieran hechos de látex? "En la Tierra todavía no lo saben pero hay un noveno planeta en la Vía Láctea, el Mundo Elástico, el planeta de las personas globo"

Asimismo, en La Algaba, hay una cita con el teatro con la obra 'Toma tu puta caña', de la compañía Zia La Moraita Teatro, a las 19:00 horas en el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez. Candela, una actriz andaluza residente en Madrid, lucha por hacerse un hueco en el mundillo mientras trabaja tras la barra del bar de un emergente teatro madrileño.

La localidad de Isla Redonda-La Aceñuela acoge la obra teatral infantil 'En un lugar de la granja', de la compañía Arte Fusión Títeres. Este espectáculo nos lleva de una manera ágil y sutil a estos conceptos, probablemente a cambiar hábitos y costumbres de su entorno o sea a dialogar y sentir que cosas que se han hecho siempre pueden cambiar. RECITALES FLAMENCOS Y DE TEATRO

Villanueva del Río y Minas acoge el recital flamenco a cargo de Diego La Flor, a las 20,30 horas, en la Casa de la Cultura. Desde muy pequeño ha estado vinculado al flamenco gracias a su entorno familiar, profundamente aficionado a este arte. Criado en un ambiente donde el cante estaba siempre presente, desarrolló sus inquietudes flamencas de manera natural. Entre sus influencias familiares destaca la afición al cante heredada de sus abuelos, con referencias a grandes figuras como Manolo Caracol.

Por su parte, la localidad de El Madroño será escenario de una obra de teatro infantil --'Un mundo perfecto'--, a las 12,00 horas en la Casa de la Cultura. Un espectáculo de títeres visual y poético inspirado en el cuento El congreso de los sabios tontos de Saúl Schkolnik. "A través de títeres de mesa, objetos y sombras, seguimos a la doctora Lubina Fernández en un viaje imaginario al origen del mundo, donde animales muy distintos intentan construir su lugar ideal para vivir".

El género de la comedia llega a Brenes con obra teatral 'Resistiré', a cargo de la Asociación Cultural La Revolera-Teatro, a las 20,00 horas, en el Centro Cívico Blas Infante. Se trata de una divertida comedia musical de enredos ambientada en el interior de un convento, "llena de humor, sorpresas y situaciones disparatadas".

Para acabar, el domingo hay un recital musical y teatro para los más pequeños de la casa en Guillena, con el espectáculo 'Al fin topacio', de la compañía Teatro del Relente, a las 12,00 horas, en la Casa de la Cultura, y en Los Molares, concierto de la Banda de Música Fernando Guerrero en la Plaza Duque de Alcalá, un encuentro musical al aire libre para amenizar la jornada dominical.

Por último, en Almadén de la Plata se celebrará un concierto de la Asociación Musical Castillo de Alanís, a las 13,00 horas, en la Plaza de la Iglesia.

"Con esta densa y variada agenda, la Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, se consolida, una vez más, como la administración cohesionadora del territorio de la provincia. Habida cuenta de que se programa de forma equitativa en cada uno de los municipios y pedanías".