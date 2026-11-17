Un fragmento de la obra teatral 'La isla del Tesoro' - DIPUSEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla continúa desplegando por el territorio provincial la programación del 'Circuito 107', que entre el miércoles 18 y el domingo 22 de noviembre llevará un total de 51 actividades culturales a 35 municipios sevillanos. Durante estas cinco jornadas, teatros, auditorios, casas de la cultura y otros espacios municipales acogerán espectáculos y propuestas de diferentes disciplinas artísticas, conformando una oferta variada y dirigida a públicos de todas las edades.

A la "vertiente de servicio público" se suma el respaldo al tejido profesional de la cultura y las artes escénicas, de modo que el 'Circuito 107' representa un impulso para compañías, artistas y profesionales del sector, "al generar oportunidades de contratación, ampliar los espacios de exhibición y favorecer la circulación de espectáculos por el conjunto de la provincia", destaca la Diputación en una nota de prensa.

En este sentido, el miércoles, 18 de noviembre, comenzará la programación en El Real de la Jara, donde José María Diéguez ofrecerá la conferencia 'El himno de Andalucía, un testamento hecho música', a las 12:00 horas en el CEIP Federico García Lorca. En Peñaflor, la compañía Al-Alba Teatro representará 'La misión de Bellotina', un espectáculo de teatro infantil, a las 11,00 horas en el Teatro Municipal.

Espartinas acogerá, a las 19,00 horas en la Sala Dolores Abril, una propuesta de divulgación musical a cargo de Emilio Villalba y Sara Marina, cuyo catálogo incluye 'Arqueología musical', 'Historia de guitarras' y 'La música andaluza de las tres culturas'. Por su parte, El Rubio contará con una actividad de divulgación histórica de Manuel J. Parodi, dentro de sus propuestas sobre mujeres ilustres de la historia de Sevilla y su provincia, que se podrá disfrutar el jueves en El Castillo de las Guardas.

La jornada se completará con una visita guiada que realizarán vecinos de Lantejuela, a cargo de Francisco Javier Ruiz Cabezas, que permitirá conocer los molinos harineros de Alcalá de Guadaíra.

PROGRAMACIÓN DEL JUEVES

Santiponce recibirá a Arteyo Producciones con la obra de teatro para público adulto 'Llévame a Benidorm', en la Casa de la Cultura, mientras que en Cañada Rosal, Pequeños Duendes Teatro de Títeres pondrá en escena 'El Grinch', en el Salón de Usos Múltiples. Carrión de los Céspedes acogerá 'Flex' (18h), una propuesta de circo y magia de El Hombre Globo.

El flamenco llegará a Bollullos de la Mitación de la mano de Antonio Moreno 'El Polito', que presentará 'De baile y hueso', a las 20,30 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura.

TEATRO, FLAMENCO Y DANZA

El viernes 20 concentrará una parte destacada de la programación semanal. En Olivares, la compañía Sara Jiménez en Danza presentará 'Ave de plata', a las 20,30 horas en el Teatro Municipal. El teatro para público adulto llegará a Coria del Río con 'El diario del asesino de la regañá', de Sofía Aguilar Producciones de Arte, en el Pastora Soler.

También a las 20,00 horas, Bormujos acogerá 'La verdadera historia de España', de Noche de Repálagos, en el Teatro Juan Diego, y en La Algaba, Arteyo Producciones representará de nuevo 'Llévame a Benidorm', en el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez.

En El Viso del Alcor, Rata Parda presentará 'La bibliotecaria viajera y el misterio del libro vacío', destinado al público infantil; Osuna recibirá a Escena Trece con 'La isla del tesoro', en el Teatro Álvarez Quintero; por su parte, Carrión acogerá 'Calle del Rebaño 14', de Títeres Caracartón.

En Villamanrique de la Condesa, Los Primos de Píter representarán 'El dientecillo valiente', en el Salón Dehesa Boyal, mientras que Huévar del Aljarafe disfrutará de 'Petronila', un cuento de dragones, príncipes y princesas, de Gangarilla Producciones, en el Salón de Actos Municipal, y como las anteriores obras, para el público inafntil.

Lora del Río será escenario de 'Ritmos cruzados: un viaje por el jazz temprano de América, Europa y el Caribe', de SwingTête; en Peñaflor, la Compañía Sevillana de Zarzuela presentará 'La zarzuela en el flamenco andaluz', mientras que Castilleja de Guzmán recibirá a Al Cable, a las 20,00 horas en el Teatro Municipal.

RECITALES FLAMENCOS

Castilleja de la Cuesta acogerá un recital de Marta Aguilar; Marinaleda recibirá a Niño de Gines, y El Palmar de Troya contará con 'Diálogo entre flamenc@s', de PalopFlamenco. Esta misma compañía repetirá por la tarde (20h) en Gelves. En Cazalla de la Sierra, Raúl Montesinos Hoyos ofrecerá un concierto flamenco en el Salón de Actos.

La jornada incluirá también teatro aficionado en Paradas, donde Teansari representará 'Heroidas', en La Comarcal. La programación del viernes se completará en La Campana con una conferencia de Elena José Vera Cruz sobre la represión contra las mujeres en Andalucía Occidental, centrada en cinco fosas comunes de Cádiz, Huelva y Sevilla; al mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA

Sara Jiménez lleva su espectáculo a El Viso del Alcor, en concreto al Teatro Antonio Machado. En Osuna, Fernanda Peña llevará 'Epifanía' al Álvarez Quintero, mientras que Bormujos acogerá 'El diario del asesino de la regañá', en el Teatro Juan Diego. El teatro aficionado tendrá presencia en Villanueva del Río y Minas, con 'Las 13 rosas', de Acontracorriente Teatro, en la Casa de la Cultura.

También Gelves recibirá a La Cólquide Teatro con 'Detrás de los muros', en el Teatro María José Jaramillo. La música llegará a Peñaflor con 'Cuarteto súbito', en el Teatro Municipal; Gilena acogerá 'Strings Inspiration', de Protus Marimba Quartet, y en Montellano, la Banda de Música Amigos de la Música de Marchena ofrecerá un concierto de música popular, en el Teatro José María Pérez Orozco.

Por su parte, Badolatosa recibirá a la Asociación Cultural Musical Herrereña con un concierto de banda sinfónica. El flamenco estará presente en Paradas, donde Lidia Rodríguez ofrecerá un recital a las 20,00 horas en el Aula Municipal de Cultura. El público infantil de Lantejuela podrá disfrutar de 'El viajero y la burrita', de Niumpaloal'Arte, en la Caseta Municipal.

Además, un grupo de vecinos de El Palmar de Troya visitará con el guía Francisco Javier Ruiz Cabezas, 'Un río de molinos', que comenzará a las 11,00 horas y se desarrollará en Alcalá de Guadaíra.

El domingo 22, Peñaflor acogerá 'La herejía de las beguinas', de La Misma Tara, y en Castilleja del Campo, Inés Rubio ofrece un recital de baile a las 18,00 horas en el Centro Cultural María Moliner. En Pruna, Zamara Carrasco presentará 'Herencia'; por su parte, en Coria, Antonio Moreno 'El Polito' llegará con 'De baile y hueso'. El Ronquillo acogerá un recital flamenco del Instituto Flamenco Internacional, a las 12,00 horas.

PROTAGONISMO DE LAS BANDAS DE MÚSICA

Carrión de los Céspedes recibirá ¡Hágase la música!, de la Banda Sinfónica de Tomares y la Asociación Música Viva y Creativa; en Guillena, la Banda Municipal de El Real de la Jara ofrecerá el concierto 'De Italia a Nueva York', al mediodía en la Casa de la Cultura, y Tocina recibirá al Liceo Musical de Sevilla con un concierto de banda de música, en el Auditorio Jesús de la Rosa.

Finalmente, Espartinas contará con la Sociedad Filarmónica de Pilas, que presentará 'Música para todos los públicos', a las 19:30 horas en el Auditorio Santa Ana.