Circuito 107 impulsa 49 actividades culturales en 39 municipios de Sevilla del 4 al 8 de noviembre

Protus Marimba Quarter - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circuito 107, el programa de dinamización cultural impulsado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, iniciará noviembre con una amplia programación de 49 actividades que llegará a 39 municipios de la provincia entre los días 4 y 8.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, durante estas cinco jornadas, los pueblos sevillanos acogerán representaciones teatrales, actuaciones flamencas, espectáculos de danza, conciertos, propuestas de circo y magia, exposiciones y actividades de divulgación histórica y patrimonial.

Así, este miércoles 4 de noviembre, Lantejuela presentará la exposición 'Las aventureras gráficas', que podrá visitarse en la Caseta Municipal, mientras que Almensilla acogerá a las 20,00 horas el espectáculo 'Danza Flamenco', del Instituto Flamenco Internacional, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.

Por su parte, el jueves 5 de noviembre, en Los Corrales, Manuel J. Parodi protagonizará una conferencia cultural a las 12,00 horas en el IES Maestro Francisco Gallardo.

En Camas, el público infantil podrá disfrutar de 'Un trocito de Luna', a las 18,00 horas en el Salón de Actos. Posteriormente, a las 20,00 horas, Umbrete recibirá a la compañía Sara Jiménez en 'Danza con Ave de Plata', que se representará en el Teatro de la Villa.

A la misma hora, Almensilla acogerá el concierto 'Un siglo de voces de mujeres con alma: de Bessie Smith a Janis Joplin, de Ladies in Blue', en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.

En Benacazón, Laura Román llevará el flamenco con 'Compás de dos sangres' en el al Auditorio Municipal, a las 20,00 horas. Una hora más tarde, la jornada concluirá en Coria del Río, con el espectáculo musical 'ABBA MÍA!', el Tributo a ABBA, de Capitán Mercury Producciones, previsto a las 21,00 horas en el Teatro Pastora Soler.

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE: UNA JORNADA CON 18 ACTIVIDADES

El viernes 6 de noviembre concentrará el mayor número de propuestas de esta primera semana, con 18 actividades repartidas por la provincia, y que comenzará a las 11,00 horas en Marismillas (Las Cabezas de San Juan), donde Lunátika Atarazana representará 'Mi amigo el Principito', en el Salón Cultural La Torrecilla.

A las 17,00 horas, Paradas acogerá la danza 'La reina del metal', de Vanesa Aibar, en la plaza San Juan de Letrán. Media hora después, El Garrobo ofrecerá una conferencia a cargo de José María Diéguez García, con la propuesta 'El himno de Andalucía, un testamento hecho música', en la Biblioteca Municipal.

Asimismo, a las 18,00 horas Alcolea del Río, recibirá a Queteden... Teatro que representará 'Imagiánate', en la Biblioteca Municipal San Roque, mientras Montellano recibirá a Flash Teatro con 'Luche, una vida de perro', en el Teatro José María Pérez Orozco.

En Castilleja del Campo, se pondrá en escena 'Mi amigo el Principito', a las 18,30 horas en el Centro Cultural María Moliner. Media hora después, la música llegará a Castilleja de la Cuesta con SwingTête y su espectáculo 'Ritmos cruzados: un viaje por el jazz temprano de América, Europa y el Caribe', en el Centro Cívico y Social.

A las 19,30 horas, Aznalcázar acogerá a la Compañía Sevillana de Zarzuela con 'La zarzuela en el flamenco andaluz', en el Salón Municipal de Actos. También a las 19,30 horas, Espartinas recibirá a Gabriel Aragú con el espectáculo de danza 'El niño de Nietzsche', en el Auditorio Santa Ana.

A partir de las 20,00 horas, en Osuna, La Banda de Otro presentará 'Rodeo, un espectáculo de circo y magia', en el Teatro Álvarez Quintero y en Almensilla, acogerán 'Slapstick', una propuesta de teatro para adultos, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.

De la misma manera, en Alcalá del Río, Jóvenes Clásicos llevará a escena 'Inés de Ulloa', en la Casa de la Cultura; y en El Pedroso, Ale Villaescusa presentará 'Flamencoña' en el Teatro Don Antonio López Martínez, mientras que Tocina acogerá la actuación de Nano de Jerez en el Auditorio Jesús de la Rosa, ambos a las 20,00 horas.

La programación continuará a las 20,30 horas en Coria del Río con 'La verdadera historia de España', en el Teatro Pastora Soler, y en Olivares con el espectáculo musical 'Simply Tina by IO the Singer', de Amparo Rodríguez Huertas, en el Teatro Municipal.

La jornada se completará en Gines, con 'Éter, danza de luces y sombras', a las 20,30 horas, el teatro 'El Tronío', y en La Puebla de Cazalla con 'Sur de leyendas'.

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE: QUINCE PROPUESTAS PARA DISFRUTAR

El sábado 7 de noviembre 15 actividades que comenzarán a las 13,00 horas en San Nicolás del Puerto, donde la Asociación Musical Castillo de Alanís ofrecerá un concierto de banda de música en la plaza de España.

A las 14,00 horas, Guillena acogerá un recital flamenco del Instituto Flamenco Internacional en la Peña Flamenca La Rivera, para que posteriormente, a las 17,30 horas, Herrera acoja un concierto de la Asociación Cultural Musical Maestro Vitito en la plaza Alcalde Manuel Vázquez.

A las 19,30 horas, Espartinas recibirá la obra 'Mujeres que no se ven', una propuesta de teatro para adultos que podrá disfrutarse en el Auditorio Santa Ana. También a las 19,30 horas, Los Palacios acogerá 'Orejas de mariposa' en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández.

Además, a las 20,00 horas en Salteras, la compañía Sara Jiménez en Danza presentará 'Ave de Plata' en el Teatro Municipal, mientras que en Castilleja del Campo, Protus Marimba Quartet ofrecerá 'Strings Inspiration' en el Centro Cultural María Moliner.

Por su parte, a las 20,00 horas en Palomares del Río, se representará 'Mi última voluntad' en el Teatro Municipal; y en Casariche, Jóvenes Clásicos pondrá en escena 'Inés de Ulloa' en el Teatro Municipal.

A las 20,30 horas, el teatro aficionado llegará a Lora del Río con 'Entre pícaros anda la cosa', en el Teatro Cine Goya. A esa misma hora, Castilblanco de los Arroyos recibirá 'Cosas de familia', en el Teatro Municipal Miguel Fisac, mientras que en Estepa, acogerán la representación 'Las 13 rosas' a las 21,00 horas en la Casa de la Cultura Miguel de Cervantes.

También a las 21,00 horas, Gerena acogerá el la danza de 'El niño de Nietzsche', de Gabriel Aragú, en el Centro Cívico Municipal. A las 21,00 horas en El Coronil, la Banda de Música Fernando Guerrero actuará en el Castillo de la Villa. Finalmente, San Juan de Aznalfarache representará 'La última y nos vamos', a las 20,30 horas en el Teatro Romero San Juan.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE: OCHO ACTIVIDADES PARA CERRAR LA SEMANA

La programación del domingo 8 de noviembre pondrá el broche a estos primeros días con ocho actividades que comenzarán a las 12,00 horas en La Puebla del Río, donde Queteden... Teatro representará 'Imagiánate', en el Salón de Actos del Ayuntamiento.

A las 16,00 horas, Fuentes de Andalucía acogerá un recital de cante flamenco de Mari Peña en la Peña Flamenca 'El Despertar', antes de que el teatro infantil continúe a las 17,00 horas en Las Cabezas de San Juan, de la mano de 'Orejas de mariposa', de La Espiral Mágica, en el Teatro Ciudad de Las Cabezas.

A las 17,30 horas, Aznalcázar recibirá a La Madeja Teatro con 'La gran aventura del Ratoncito Pérez', en el Salón Municipal de Actos, mientras que a las 18,00 horas, Gines acogerá 'A la gloria con Gloria Fuertes', de Teatro de Malta, en la Casa de la Cultura El Tronío.

También a las 18,00 horas, Castilleja del Campo ofrecerá una propuesta de teatro para adultos, 'Uno', de Meta Producciones Escénicas S.L., en el Centro Cultural María Moliner, así como en en El Cuervo de Sevilla, la Asociación Titiriteros Lebrijanos representará 'Mi última voluntad' en el Teatro El Molino, a las 17,00 horas.

Por último, La Puebla de Cazalla recibirá a Flash Teatro con el espectáculo infantil 'Luche, una vida de perro' a las 18,00 horas en el Teatro Municipal.