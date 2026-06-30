El Consorcio de Bomberos de Sevilla prevé culminar el traspaso del parque de Morón el 1 de septiembre

Reunión entre el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla y el Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla y el Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) han celebrado una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias encargada de coordinar el traspaso de los medios humanos, bienes y derechos al organismo provincial, un "nuevo paso" en el proceso de traspaso del parque municipal de bomberos.

Según ha remarcado la institución provincial en una nota de prensa, la sesión estuvo presidida por el vicepresidente del Consorcio y diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y ha contado con la participación de responsables técnicos del Ayuntamiento de Morón de la Frontera y del propio Consorcio.

Durante la reunión, los grupos de trabajo constituidos para desarrollar este proceso han presentado los informes técnicos relativos a recursos humanos y a bienes y derechos. El próximo 9 de julio entrará en funcionamiento el nuevo parque de bomberos de Morón de la Frontera.

La previsión es que el proceso de integración quede culminado el 1 de septiembre, una vez se adopten los correspondientes acuerdos plenarios y administrativos, según la Diputación. En ese momento, el Consorcio asumirá la titularidad del nuevo parque y se incorporarán a su plantilla los 17 bomberos que actualmente prestan servicio en el Ayuntamiento.

La transferencia del parque de Morón de la Frontera se enmarca en el desarrollo del Plan Director del Consorcio Provincial de Bomberos. En el caso concreto de Morón, forma parte de la tercera fase del Plan Director, correspondiente a los municipios de más de 20.000 habitantes que cuentan con parques municipales y personal dependiente de sus respectivos ayuntamientos.