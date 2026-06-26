Convocada la segunda edición de los Premios al Cooperativismo de la Provincia de Sevilla Prodetur-Faecta

Foto de familia tras la presentación de la convocatoria de la segunda edición de los Premios al Cooperativismo de la Provincia Prodetur-Faecta - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta) han puesto en marcha la segunda edición de los Premios al Cooperativismo de la Provincia de Sevilla Prodetur-Faecta, una iniciativa destinada a reconocer y visibilizar a aquellas cooperativas que destacan por su contribución al desarrollo económico y social del territorio.

La convocatoria, cuya puesta en marcha se ha formalizado este viernes, 26 de junio, con la constitución del jurado, busca poner en valor el trabajo de empresas cooperativas que son referentes de buen hacer, tanto por sus modelos de gestión como por el impacto que generan en su entorno, informa la Diputación en una nota de prensa.

Estos galardones distinguen cuatro categorías: Cooperativa de Nueva Creación, para cooperativas con menos de dos años de antigüedad que destaquen por su creatividad, originalidad y singularidad; Cooperativa Más Innovadora; Consolidación Cooperativa, dirigido a cooperativas con más de cinco años de antigüedad que hayan demostrado una trayectoria empresarial consolidada y de excelencia y Cooperativa de Ámbito Rural, para las que hayan impulsado el desarrollo en zonas rurales, generando empleo y fomentando la cohesión social.

Además, el jurado podrá conceder reconocimientos especiales a personas o entidades que hayan contribuido de forma significativa al fomento del cooperativismo en la provincia.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO

Las candidaturas se dirigirán por correo electrónico a 'sevilla@faecta.coop' indicando en el asunto la referencia 'Premios Provincia de Sevilla al Cooperativismo 2026". Las solicitudes deberán presentarse con la siguiente documentación, que se podrá descargar de la web 'www.prodetur.es' o 'https://faecta.coop/faecta-sevilla', con el formulario debidamente cumplimentado y suscrito por la persona que ostente la representación de la entidad.

En este sentido, será admisible la autocandidatura o la de un tercero, siempre y cuando quede bien identificada la entidad que propone. En caso de que se presente una candidatura por un tercero se informará al mismo para que decida si formar parte o no de la convocatoria. Asimismo, deberá contener el certificado acreditativo en vigor de la inscripción de la cooperativa en el Registro provincial.

El plazo de admisión de candidaturas comenzará al día siguiente a la publicación de las bases y finalizará el 13 de noviembre de 2026. No será admitida candidaturas presentadas fuera de dicho plazo.

COMPOSICIÓN Y FALLO DEL JURADO

El jurado está compuesto por el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; el presidente de Faecta-Sevilla, Francisco Javier Roldán; el director de la Cátedra de Economía Social y Atención Centrada en la Persona de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Rincón; la directora de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Sevilla, Carmen Guzmán; y la secretaria general técnica del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Eva María Valdenebro.

El vicepresidente de Prodetur ha subrayado que las cooperativas desempeñan un "papel fundamental" en muchos de los municipios de la provincia, "especialmente en el medio rural, donde contribuyen a crear empleo estable, fijar población y fortalecer la economía local".