Foto de familia con los galardonados con los Premios de Responsabilidad Social Empresarial que impulsa Diputación de Sevilla y la CES - DIPUSEVILLA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus, y el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, han presidido la entrega de los XIV Premios de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad (RSEyS), celebrada en el Acuario de Sevilla. Se trata de unos galardones de carácter anual, convocados por la patronal sevillana y la Diputación, a través de Prodetur, cuyo objetivo es reconocer públicamente las mejores iniciativas y buenas prácticas en materia de responsabilidad social y sostenibilidad impulsadas por empresas que desarrollan su actividad en la provincia.

En esta edición, Cox ha sido galardonada en la categoría de 'Gran Empresa', mientras que la consultora tecnológica VS Sistemas ha recibido el premio correspondiente a la categoría de 'Pyme'. Asimismo, el proyecto 'Clece Emplea', de Clece, dirigido a conectar a personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral con oportunidades reales de empleo, ha obtenido el premio a la 'Mejor Iniciativa' en RSEyS, tal como se informa en sendos comunicados.

Por su parte, el premio a la 'Trayectoria' ha recaído en el guitarrista flamenco Emilio Fernández de los Santos, conocido como 'Caracafé', figura vinculada a las Tres Mil Viviendas de Sevilla e impulsor de la Fundación Alalá.

El jurado ha destacado el compromiso de Cox con la sostenibilidad, la transparencia y la integración de criterios ESG en su modelo de negocio, así como sus avances en la gestión responsable de sus impactos ambientales y sociales. Este compromiso se materializa en iniciativas de gestión con proveedores en materia de seguridad y medio ambiente, lucha contra el cambio climático. Destaca especialmente el alcance de su contribución social, con proyectos desarrollados en México, Sudáfrica, Brasil y España que han beneficiado a más de 20.000 personas.

El galardón otorgado a Cox, recogido por Francisco Manuel Ojeda, director de Sostenibilidad de la compañía, era entregado por Juan Pedro Calvente, vicepresidente de la CES, y Carmen Tovar Rodríguez, delegada de la Zona Franca de Sevilla.

En el Premio a VS Sistemas, el jurado ha querido reconocer a esta consultora tecnológica sevillana, con más de 20 años de trayectoria, por integrar la responsabilidad social en su forma de gestionar, innovar y relacionarse con su entorno. Para ello, ha desarrollado un modelo de impacto vinculado a su actividad principal, poniendo la digitalización, la formación y la innovación al servicio de retos como la brecha digital, el empleo tecnológico, el uso responsable de la IA y la transformación de las pymes sin dejar atrás a las personas.

Tomás González, vicepresidente de la CES, y Mariló Caro, vicepresidenta de la CES y presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Sevillanas, eran los encargados de entregar este premio a José María Pedraza Infante, CEO de VS Sistemas.

Asimismo, el jurado ha querido reconocer la trayectoria de Emilio Fernández de los Santos, su estrecho vínculo con el Polígono Sur y su papel como impulsor de la Fundación Alalá. 'Caracafé' puso su talento y sus conocimientos musicales al servicio de los niños y jóvenes del barrio, ofreciéndoles clases gratuitas de guitarra. Aquella iniciativa fue el germen de esa fundación, que hoy desarrolla una importante labor de integración social con menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, utilizando la educación, la cultura, el arte y el deporte como herramientas para generar oportunidades, favorecer su desarrollo personal y contribuir a construir una sociedad más justa e inclusiva.

Emilio Fernández de los Santos, Caracafé, recibía el premio de manos de Carmen Martín Casillas, consejera del Grupo Martín Casillas y miembro del jurado de los Premios RSEyS, y de Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT Sevilla.

Del proyecto 'Clece Emplea' se ha valorado su innovadora fórmula para facilitar el acceso al empleo de personas con mayores dificultades de inserción laboral. El programa permite que los candidatos finalicen la entrevista con una propuesta de incorporación inmediata si cumplen los requisitos del puesto.

Finalmente, Ana Ballesteros, presidenta de la Comisión de RSE de la CES y Francisco José Tato, decano del Colegio de Economistas de Sevilla, entregaban el premio a Cristóbal Valderas, presidente de Clece.

COMPROMISO SOCIAL COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

El vicepresidente de Prodetur ha remarcado al respecto la calidad y el compromiso del tejido empresarial de la provincia de Sevilla, y ha destacado "la labor de tantas empresas que, desde sectores y municipios muy diversos, contribuyen cada día a generar empleo, riqueza y oportunidades".

Rodríguez Hans ha señalado que este tejido productivo constituye uno de los principales motores del desarrollo económico y social de la provincia, y ha reafirmado "la importancia de la colaboración público-privada que se lleva a cabo desde la Diputación, a través de Prodetur, con las empresas y sus organizaciones representativas".

Rodríguez Hans ha puesto como ejemplo las iniciativas reconocidas en esta edición, que reflejan distintas formas de entender la responsabilidad social, desde la sostenibilidad y la innovación hasta la creación de oportunidades laborales y la inclusión social.

Así, ha subrayado que el compromiso empresarial no se limita a desarrollar grandes proyectos solidarios, sino que "debe empezar dentro de la propia empresa, con sus trabajadores", mediante la mejora de las condiciones laborales, la conciliación, la formación y la igualdad de oportunidades.

De su lado, Rus ha afirmado que las empresas tienen la capacidad de "transformar realidades y construir un futuro mejor". El presidente de la CES ha destacado el papel del tejido empresarial como uno de los grandes pilares del desarrollo económico y social, tanto por su contribución a la generación de riqueza y empleo como por su capacidad para transformar realidades y construir un futuro mejor.

Rus ha subrayado la importancia de que las empresas sean conscientes del impacto de sus decisiones y trabajen para potenciar sus efectos positivos y reducir los negativos y ha asegurado que este compromiso no solo beneficia al entorno, sino que también "refuerza la competitividad y sostenibilidad de las empresas, convirtiéndolas en organizaciones mejores, más fuertes y resilientes".

En este contexto, Rus ha destacado la evolución que ha experimentado la responsabilidad social empresarial en los últimos 14 años, coincidiendo con la trayectoria de estos premios. La calidad de las candidaturas de esta edición y el creciente compromiso del tejido empresarial sevillano constituyen, según ha afirmado, un motivo de orgullo para la CES.