Cox, VS Sistemas, Clece y el guitarrista flamenco 'Caracafé',Premios RSE y Sostenibilidad de CES y Diputación de Sevilla

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SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, y el presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus Palacios, presidirán el día 19 de noviembre, a las 20,00 horas y en el Acuario de Sevilla, el acto de entrega de los XIV Premios de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad (RSEyS), convocados por la CES y la Diputación, esta última a través de Prodetur, informan ambas entidades en un comunicado conjunto.

En esta edición, Cox ha sido galardonada en la categoría de 'Gran Empresa', mientras que la consultora tecnológica VS Sistemas ha recibido el premio en la categoría de 'Pyme'. Por su parte, Clece recibirá el premio a la 'Mejor Iniciativa' en RSE por su proyecto 'Clece Emplea' --destinado a conectar a personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral con oportunidades reales de empleo--, y el premio a la 'Trayectoria' ha recaído en el guitarrista flamenco Emilio Fernández de los Santos, conocido como 'Caracafé', "figura vinculada a las Tres Mil Viviendas de Sevilla e impulsor de la Fundación Alalá.

Estos galardones tienen como objetivo reconocer públicamente las mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas que desarrollan su actividad en la provincia de Sevilla.