Imagen de la portada del libro 'Abuelo Carlos: Una vida'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los autores del libro 'Abuelo Carlos: Una vida', escrito por , Victoria Fernández López y José Ignacio Domingo Fernández López, han querido impulsar la recuperación del olvido de la historia de su abuelo, el médico sevillano Carlos Fernández Ballesteros, que fue fusilado el 10 de agosto de 1936 en Écija, a sus 39 años, como víctima de la represión franquista.

Según los autores, el objetivo es "devolverle a su abuelo memoria y justicia tras décadas de silencio familiar y social, buceando en una vida y una trayectoria que les fue hurtada a la familia", al igual que las de su viuda y su hijo, padre de los autores, que también fueron víctimas directas de la represión.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, Fernández Ballesteros nació en la capital hispalense y ejercía como médico en la localidad sevillana de Écija cuando fue ejecutado mediante fusilamiento, en aplicación del bando de guerra durante las primeras semanas de la Guerra Civil, junto a otros sanitarios republicanos, como consta en la Base de datos de víctimas del franquismo en Andalucía, Extremadura y Norte de África, 'Todos (...) los Nombres'.

Además, diferentes investigaciones han explicado que más de un veinte por ciento de los médicos andaluces fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al golpe militar de julio de 1936 y, posteriormente, muchos de ellos acabaron encarcelados, vieron sus bienes requisados o perdieron sus trabajos en la sanidad pública y fueron estigmatizados en el ejercicio de su profesión o tuvieron que exiliarse, debido a su militancia y compromiso político.

'Abuelo Carlos: Una vida' se ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla durante un acto en el que han estado presente los dos autores, a los que acompañaban dos investigadores especialistas en materia de Memoria Histórica: el historiador alcalareño, José María García Márquez, enfocado en el estudio de la represión franquista y la justicia militar en Andalucía y catalogador de los fondos judiciales militares del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo en Sevilla y Huelva, y María Ángeles Jiménez Aguilera, quien, entre otras investigaciones, ha rescatado los nombres de muchas de las personas asesinadas en Écija en el comienzo de la Guerra Civil.