Javier Fernández preside la Junta de Gobierno de la Diputación - DIPUSEVILLA

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla, presidida por Javier Fernández, ha dado el visto bueno este martes a dos asuntos en materia de ayudas a entidades locales, relacionados con proyectos de juventud y con la revisión excepcional de precios de contratos de obras.

Por una parte, ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria del programa de 'Producción de Proyectos Locales' destinados a la juventud, correspondiente a 2026, que contempla subvenciones por un importe total de 814.953 euros para proyectos de 83 municipios y dos entidades locales autónomas, según informa en una nota de prensa. Las ayudas se distribuyen entre las anualidades 2026 y 2027, con un 50% del importe concedido en cada ejercicio.

Por otra parte, ha aprobado las bases reguladoras de subvenciones destinadas a financiar expedientes de revisión excepcional de precios de contratos públicos de obras incluidos en el Plan Contigo (2020) y el Plan Actúa (2022). Podrán acogerse a estas ayudas todos los ayuntamientos de la provincia, excepto Sevilla capital, siempre que dispongan de expedientes de revisión aprobados definitivamente y cumplan los requisitos establecidos.

Esta nueva actuación da continuidad al apoyo financiero prestado por la Diputación de Sevilla a las entidades locales para hacer frente a los incrementos extraordinarios de los costes de los materiales empleados en estas obras, registrados especialmente desde 2021, en el contexto económico excepcional posterior a la pandemia.

La concesión se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva y las solicitudes se atenderán por orden cronológico de presentación, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos y hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible.