Diputación de Sevilla avanza en el diseño urbanístico de Quarto a la espera de emisión del estudio de alcance ambiental

Vista aérea de los terrenos de Quarto, en el aérea metropolitana. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Sevilla Activa, avanza en la planificación y desarrollo de Quarto, una actuación estratégica que supondrá una de las mayores operaciones públicas de vivienda protegida asequible previstas en el entorno metropolitano. El proyecto contempla la construcción, aproximadamente, de 5.980 pisos, de los que cerca del 52% serán protegidos, para facilitar el acceso residencial a familias y personas demandantes de vivienda.

Actualmente, dentro del procedimiento, se está a la espera de la emisión del documento de alcance ambiental, mientras se sigue avanzando en el diseño detallado que conformará el futuro documento para la aprobación inicial de los planes parciales, destaca en un comunicado.

Esta fase de trabajo está permitiendo evolucionar desde el planteamiento general inicial hacia una definición más precisa del futuro barrio, incorporando ajustes en la ordenación, las zonas de actuación, el número estimado de viviendas y la planificación de las futuras fases residenciales.

El planteamiento impulsado persigue, además, consolidar un parque residencial de carácter público y permanente, vinculado a la titularidad pública de los suelos, "reforzando así un modelo de barrio orientado al acceso equilibrado y estable a la vivienda". En este sentido, uno de los principales objetivos del desarrollo es impulsar una oferta residencial orientada a responder a las necesidades reales de acceso a la vivienda existentes actualmente en Sevilla y su entorno metropolitano.

Al respecto, el planteamiento urbanístico y residencial de Quarto se inspira en la línea de trabajo impulsada por la Diputación en materia de vivienda pública, priorizando fórmulas que permitan contener precios y ampliar las posibilidades de acceso a diferentes perfiles de hogares.

Asimismo, el desarrollo urbanístico y la imagen del ámbito continúan evolucionando para adaptar el proyecto a las necesidades actuales de vivienda y a los criterios de sostenibilidad e integración urbana.

MODELO DE CIUDAD INCLUSIVA Y SOSTENIBLE

La planificación urbanística prevista para Quarto apuesta por un modelo de ciudad inclusiva en el que la vivienda protegida se distribuirá de forma homogénea en todo el ámbito, evitando su concentración en zonas concretas y favoreciendo la convivencia entre vivienda libre, vivienda protegida, equipamientos y espacios públicos.

El desarrollo contempla distintas fórmulas de promoción y gestión compatibles con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, incluyendo promoción directa, colaboración público-privada, cooperativas y otras modalidades orientadas a favorecer la generación de vivienda asequible y el acceso residencial en condiciones sostenibles.

La previsión es desarrollar una media aproximada de 300 viviendas protegidas al año durante la próxima década, consolidando una línea sostenida de generación de este tipo de oferta residencial y reforzando el compromiso institucional con las políticas públicas de vivienda.

Las futuras promociones estarán dirigidas a personas inscritas en los registros de demandantes de vivienda protegida, conforme a los requisitos establecidos legalmente y en función de la localización de los distintos suelos. Además de la dimensión residencial, el proyecto de Quarto se plantea como una actuación de transformación urbana integral conectada con Bellavista y su entorno, incorporando nuevos equipamientos, comercio de proximidad, zonas verdes, espacios libres y soluciones de movilidad sostenible.

El modelo urbano previsto apuesta por una ciudad compacta, con prioridad peatonal, espacios permeables y una importante presencia de vegetación e infraestructura verde, combinando cohesión social y sostenibilidad ambiental para generar un nuevo entorno urbano equilibrado y pensado para mejorar la calidad de vida.