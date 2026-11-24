Acto de la Diputación de Sevilla en Umbrete por el Día de la Infancia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

(UMBRETE) SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Umbrete han celebrado una jornada lúdica y de sensibilización dirigida a escolares de Educación Primaria del municipio, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Infancia.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el encuentro, que ha situado a los niños como auténticos protagonistas, fue inaugurado en el salón de plenos del consistorio por la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, junto al alcalde de Umbrete, Pepe Llorente.

En este contexto, la sesión ha contado con la participación del alumnado de dos centros educativos de la localidad --el CEIP Arcu y el CEIP Príncipe Felipe--, así como de integrantes del Foro de la Infancia, quienes presentaron el libro 'Crecer con derechos', de Leandro Castro.

A través de este cuento, su protagonista, Andalucía, ayudará a los niños a conocer cuáles son sus derechos; algo esencial, ya que, como les explicó la diputada María Encarnación Fuentes, "muchas personas mayores están luchando por sus derechos" como pueden ser "una vivienda digna y una educación y sanidad públicas".

Tras esta presentación, los niños han podido conocer y pintar junto un mural colaborativo realizado por la artista urbana y muralista María Ortega Estepa, situado en la fachada lateral de la sede del Área Territorial de Servicios Sociales Aljarafe de la Diputación Provincial de Sevilla.

De forma paralela, los infantes han disfrutado de diversas dinámicas y juegos educativos diseñados para profundizar de manera participativa en los principios recogidos a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño.