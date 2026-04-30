La Diputación de Sevilla colabora en la protección a las víctimas de accidentes laborales y en su prevención

Imagen de la sesión del Pleno de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha realizado este jueves en el Pleno ordinario del mes de abril un homenaje unánime a los trabajadores que "hayan quedado incapacitados o fallecidos a consecuencia de su trabajo" y ha renovado el compromiso institucional de visibilización de las víctimas de accidentes y enfermedades laborales y el apoyo a las familias, "con el fin de que seamos cada vez más conscientes de estas tragedias, que suponen una auténtica lacra para nuestra sociedad", en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante la celebración de la sesión plenaria, la Institución provincial se ha adherido a la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebraba el pasado domingo 26, a través de una Declaración Institucional que han suscrito todos los grupos políticos representados en la Corporación, sumándose así al reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo y el movimiento sindical mundial.

En esta Declaración, la diputación hispalense ha puesto el foco en "el cambio cultural que ponga la prevención en el centro del interés general", profundizando en el "cumplimiento efectivo y proactivo de la normativa de prevención de riesgos laborales" y en la formación, y anuncia que estudiará, a petición de la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela), un sistema de iluminación externa que permita que cada 28 de abril se ilumine con el color rojo la fachada de la Sede provincial.

73 ACCIDENTES LABORALES DIARIOS EN LA PROVINCIA

Según ha expuesto la Institución Provincial, la Declaración Institucional se ha hecho eco también de los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para 2025 en esta materia, destacando los 26.468 accidentes de trabajo con baja en la provincia de Sevilla, de los que 200 fueron graves y 33 mortales. "Son 73 accidentes laborales diarios, 12 muertes más que en 2024", según ha indicado la Diputación.

Cifras que, a su juicio, revelan "una gran tragedia" en pérdidas humanas y de salud y que están relacionadas con "la precariedad laboral y la falta de derechos laborales" en el caso de la economía informal.

Asimismo, la Institución Provincial ha trasladado que es un hecho que conlleva "más externalización, sobrecarga de trabajo, largas jornadas y bajos salarios, detonantes de la falta de seguridad vital y de la siniestralidad laboral".

En este sentido, ha apuntado que esta situación sería evitable si se apuesta por "una efectiva cultura de la prevención, que ponga a las personas en el centro de las relaciones laborales, y por el cumplimiento escrupuloso de los protocolos que contempla la ley"