La Diputación de Sevilla defiende "políticas transversales" para afrontar los desafíos climáticos

Fernández preside en Aznalcázar el acto institucional organizado por la Diputación con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

El mandatario provincial reivindica que "cada ámbito de decisión importa" para abordar desde lo local "los grandes retos ambientales"

AZNALCÁZAR (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha reivindicado este viernes, 12 de junio, la necesidad de que las administraciones afronten los retos medioambientales desde una visión de largo plazo, defendiendo que "cada ámbito de decisión importa" para hacer frente a desafíos globales y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Fernández ha presidido en Aznalcázar el acto institucional organizado por la Diputación con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se celebra bajo el lema 'Doñana, puerta verde de Sevilla' y que ha trasladado sus actividades a este municipio para poner en valor la estrecha relación que mantiene la provincia con uno de los espacios naturales más importantes de Europa, informa en una nota de prensa.

Durante su intervención, el presidente ha defendido una forma de entender la acción pública basada en la capacidad de adoptar decisiones que trasciendan el corto plazo y contribuyan a construir el territorio del futuro. Para ello, ha recordado el proverbio que señala que "el mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años y el segundo mejor momento es hoy", una reflexión que ha vinculado a la responsabilidad de quienes ejercen funciones de gobierno.

Fernández ha subrayado que gobernar implica no solo atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía, sino ser capaces de anticipar los desafíos . "Quienes realmente transforman la sociedad son aquellos que toman decisiones hoy pensando en las consecuencias que tendrán dentro de veinte años".

Asimismo, el mandatario provincial ha recordado que "no existe una política más transversal para garantizar el futuro del planeta que la política medioambiental", al tiempo que ha mostrado su preocupación por la creciente presencia de discursos que cuestionan la lucha contra el cambio climático y ha advertido de la necesidad de situar la emergencia climática en el centro de la acción institucional.

"La lucha contra el cambio climático debe formar parte de cualquier acuerdo de gobierno y de cualquier proyecto político", ha afirmado. En este sentido, ha defendido la importancia de trasladar los grandes compromisos internacionales a actuaciones concretas desde el ámbito más cercano. "Debemos pensar en lo global, pero actuar en lo local. Los grandes acuerdos internacionales son importantes, pero cada municipio, cada institución y cada administración tiene la capacidad de contribuir al cambio".

RECONOCIMIENTO A JOSÉ ANTONIO VALVERDE

La jornada institucional, organizada por el Área de Servicios Públicos Supramunicipales en colaboración con el Ayuntamiento de Aznalcázar, ha servido para reivindicar el papel de los municipios del entorno de Doñana como parte esencial de un territorio cuya riqueza natural, biodiversidad y valores ambientales forman parte de la identidad de la provincia.

El acto ha contado con la participación de la alcaldesa de Aznalcázar, Manuela Cabello; el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez; y representantes del ámbito científico, divulgativo y conservacionista vinculados a Doñana.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el homenaje a José Antonio Valverde, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Considerado una figura fundamental en la historia de la conservación de Doñana, fue impulsor de la movilización de la comunidad científica internacional para proteger este espacio natural, fundador de la Estación Biológica de Doñana y primer director del parque nacional.

El reconocimiento ha contado con la presencia de su hijo, el también biólogo e investigador Federico Valverde, quien ha recibido de manos del presidente de la Diputación una escultura de Javier Ayarza, que representa una cerceta pardilla. En una breve semblanza sobre su padre, ha reivindicado también su faceta menos conocida como científico, en la que se está trabajando ahora a partir de sus escritos.

ACTIVIDADES PARA ESCOLARES EN LOS PINARES DE AZNALCÁZAR

La programación del Día Mundial del Medio Ambiente comenzó durante la mañana con actividades de educación ambiental dirigidas a escolares del entorno en la Casa Forestal Dehesa Nueva, junto a los pinares de Aznalcázar. El alumnado participante tomó parte en un aula de naturaleza sobre biodiversidad, acción climática y conservación, así como en un taller práctico de construcción de cajas nido orientado al conocimiento y protección de la fauna silvestre.

La jornada ha continuado con el coloquio previo a la proyección del documental 'Doñana, donde el agua es sagrada', en el que han participado Federico Valverde; el naturalista y especialista en Doñana Beltrán Ceballos; la diseñadora gráfica e ilustradora naturalista Estela Quirós; y Joaquín Gutiérrez Acha, responsable de la fotografía de la obra y uno de los grandes referentes del cine de naturaleza en España.

Posteriormente, se ha proyectado este documental, reconocido por la extraordinaria calidad de sus imágenes y por la mirada que ofrece sobre la complejidad ecológica de Doñana y el papel esencial del agua en el equilibrio de sus ecosistemas. La obra constituye además una oportunidad para acercarse a la riqueza ambiental, paisajística y humana de un territorio único en el mundo.

PROYECCIONES GRATUITAS DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA

La programación organizada por la Diputación de Sevilla continuará durante el fin de semana con nuevas proyecciones gratuitas de 'Doñana, donde el agua es sagrada', previstas para el sábado y el domingo, a las 11:30 horas, en el Salón de Actos Municipal de Aznalcázar.

La institución provincial anima a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para disfrutar de una obra audiovisual de gran valor divulgativo y artístico, así como para descubrir el entorno de Doñana y los municipios que forman parte de esta 'puerta verde de Sevilla', ejemplo de los valores de sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y respeto por el medio natural que inspiran la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.