Cartel del 25N en Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha puesto en marcha una amplia agenda de actos institucionales con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el lunes 23 de noviembre, la Diputación presentará la campaña del 25N, realizada por las ocho diputaciones andaluzas, así como la lectura del manifiesto institucional propio de esta jornada.

Durante el acto, se celebrará la actuación artística de la formación musical 'Eutherpe', cuya participación aportará al acto una dimensión artística y cultural, acompañando un momento especialmente emotivo y significativo y poniendo de relieve, a través de la música, el compromiso con la igualdad.

De esta manera, el miércoles 25 de noviembre se llevará a cabo en la sede de la institución provincial la misma jornada del 25N un minuto de silencio por las víctimas de la Violencia de género en la provincia.

Por la tarde, la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, participará en las manifestaciones convocadas en Sevilla capital.

De igual forma, a lo largo de los meses de octubre y noviembre se han celebrado cuatro sesiones prácticas de actualización jurídica sobre violencia de género, violencia sexual, violencia vicaria y delitos digitales en menores dirigidas a las asesorías jurídicas y equipos técnicos de los PIM.

EDUCACIÓN, ENTORNO DIGITAL Y APOYO CONTINUO EN LOS MUNICIPIOS

El programa del Área de Cohesión Social e Igualdad, enfocado en apoyar a los municipios de la provincia a luchar contra las violencias machistas, incorpora herramientas pedagógicas y comunicativas adaptadas a los nuevos lenguajes de la población joven y al trabajo diario de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, que cuentan con menos recursos.

A través del cómic educativo '¿Lo hablamos?', dirigido al alumnado de Educación Secundaria, abordará la gestión de emociones, los celos, la influencia de las redes sociales y el consentimiento en la difusión de imágenes, culminando con un decálogo bajo la premisa "Para quererse bien también hay que tratarse bien".

En este contexto, los PIM coordinarán talleres participativos en los institutos de la provincia con entrega de material de sensibilización.

En esta línea, bajo el título '12 formas de decir basta', la Diputación lanzará un paquete descargable para aplicaciones de mensajería con mensajes de apoyo y detección de señales de alerta ("No son celos, es control", "Yo te creo" o "No estás sola"), incorporando el teléfono de atención 016.

De igual manera, se dispone durante todo el año de 30 carpas 'Puntos Violeta' para eventos multitudinarios en municipios menores de 20.000 habitantes y mantenimiento del Servicio de Atención Psicológica Individualizada y Directa, que en lo que va de 2026 ya ha sido solicitado por 41 ayuntamientos y ha atendido a 896 mujeres y menores víctimas.

Finalmente, a través de la red de Puntos de Igualdad Municipales y con el respaldo económico de la Línea cuatro de subvenciones provinciales, se activarán 305 actividades en los pueblos sevillanos --entre talleres, jornadas, obras de teatro, concursos, marchas y acciones formativas--, dando continuidad a la labor de sensibilización iniciada el pasado 21 de octubre con la participación institucional en la cabecera de la Marcha de Hombres por la No Violencia.

12 MUJERES ASESINADAS POR SUS PAREJAS EN ANDALUCÍA

La institución provincial ha expresado su dolor y denuncia ante los 12 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en Andalucía --dos de ellas de la provincia de Sevilla--, 46 víctimas por Violencia de Género contabilizadas en total en España en el trascurso de 2026.

Al hilo, la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha señalado que las administraciones públicas "tenemos la obligación firme e irrenunciable de seguir trabajando y de impulsar medidas concretas para erradicar las violencias machistas", que atañe a toda la sociedad.

Así, la diputada ha defendido que "estamos hablando de derechos humanos, de libertad y de igualdad". "Por eso, ante cualquier intento de minimizar esta realidad, nuestro mensaje es rotundo: no podemos ni debemos permitir ni un solo paso atrás", haciendo un llamamiento a los hombres y mujeres de la provincia a participar en las actividades y manifestaciones desde la iniciativa social y el movimiento asociativo de mujeres se celebren estos días con motivo del 25N, como la convocada a las 18,30 horas en la Alameda de Hércules, o la de las 19,30 horas desde la Plaza San Francisco.

"Alzar la voz y mostrar nuestra repulsa en las calles es la mejor forma de proteger los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia ante las corrientes negacionistas y que tratan de cercenar los derechos alcanzados que tanto han costado conseguir", ha afirmado.

CAMPAÑA POR EL 25N

Como cada año, las ocho diputaciones provinciales andaluzas han unido sus esfuerzos en una iniciativa común bajo el lema 'Destruir lo que ella más quiere es violencia vicaria' y el mensaje complementario 'La cara invisible de la violencia machista'.

El objetivo principal de la campaña es ampliar la mirada social sobre una de las manifestaciones más crueles y ocultas de la violencia de género.

Más allá de los casos de asesinatos, la iniciativa pone el foco en las conductas cotidianas que a menudo pasan inadvertidas o se confunden con conflictos familiares tras una ruptura: amenazas, intimidaciones, manipulación emocional, desvalorización de la figura materna u obstaculización de los vínculos afectivos para someter a la mujer a través de sus hijos e hijas, quienes dejan de ser meros espectadores para convertirse en víctimas directas.