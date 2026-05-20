Diputación de Sevilla destaca su compromiso con el Plan Romero tras una visita al Puesto de Mando de Villamanrique

Reunión de Diputación con responsables del Plan Romero en el Puesto de Mando Avanzado de Villamanrique de la Condesa. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha participado este miércoles en la reunión de coordinación del Plan Romero Caminos de Sevilla que se ha celebrado en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Villamanrique de la Condesa.

En el intercambio de información, tras la activación del dispositivo el 18 de mayo, han participado responsables de distintas administraciones y servicios implicados en el plan, que coordina la Junta y que velará por la seguridad, la atención y el correcto desarrollo del tránsito de las hermandades por la provincia, informa en una nota de prensa.

Con ausencia de incidentes destacados hasta el momento, se ha puesto de relieve la gran afluencia de personas que se está registrando y las altas temperaturas que se esperan. Tras el encuentro y después saludar a parte del personal involucrado, Domínguez ha destacado el compromiso de la Diputación con el Plan Romero, ya que la institución aporta al mismo servicios esenciales para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la Romería.

"El balance que hacemos tras esta reunión es positivo. Me voy contento, satisfecho y, sobre todo, muy tranquilo porque todos los operativos están ya en marcha y funcionando", ha señalado el diputado. Entre las actuaciones desplegadas por la Diputación, el responsable provincial ha puesto el acento en el operativo de recogida de residuos y limpieza, este año con la novedad de que se han instalado iglús de recogida selectiva de vidrio y con más de una treintena de trabajadores implicados.

Los trabajos arrancaron el 11 de mayo, con la instalación de cubas, y continuarán hasta el 3 de julio, con la limpieza final de los caminos tras el regreso de las hermandades. También se actúa con la limpieza manual en el casco urbano de Villamanrique por donde pasan las hermandades.

La Diputación mantiene también activo el dispositivo especial de bomberos, con efectivos distribuidos entre este PMA de Villamanrique y el ubicado junto a la sede del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública. En total, más de 42 bomberos participarán este año en el operativo, acumulando más de 600 horas de servicio durante el desarrollo del Plan Romero.

Además, todos los parques de bomberos de la provincia permanecerán operativos. Por otra parte, Gonzalo Domínguez ha subrayado la puesta en marcha del operativo de control de mosquitos, que vuelve a desplegarse este año con tratamientos específicos en más de 1.500 hectáreas entre zonas de sesteo y pernocta y de paso de las hermandades, unos trabajos que arrancaron el día 11 de mayo.

"El objetivo es trasladar tranquilidad a los romeros. La Diputación está detrás de este gran operativo para garantizar seguridad, atención y tranquilidad a todos y cada uno de ellos durante el camino y la Romería", ha concluido el diputado provincial.