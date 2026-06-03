La Diputación de Sevilla destina 2,1 millones a infraestructuras para juventud en ayuntamientos menores

Imagen de archivo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla destina 2,1 millones de euros del presupuesto de su Área de Cultura y Ciudadanía para reforzar las estructuras especializadas en materia de juventud en ayuntamientos menores y para financiar los proyectos de las entidades locales que están dirigidos a fomentar actividades de emprendimiento social, participación e intercambio juvenil.

Según ha detallado el organismo provincial en una nota de prensa, la Junta de Gobierno de la Institución ha aprobado las bases reguladoras de ambas convocatorias de subvenciones del Servicio Técnico de Juventud y, en el caso de la referida a los proyectos locales, con "muchas novedades" tendentes a la ampliación de los contenidos sobre los que podrán realizarse dichos proyectos.

De esta manera, la Diputación reforzará la Red Provincial del Personal Técnico de Juventud, a la que desde la Diputación vamos a destinar en este ejercicio un total de 1,2 millones de euros, un 10,67 por ciento más que el año pasado, según ha explicado el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández.

En este sentido, Fernández ha señalado que es una colaboración "para financiar los costes salariales y de seguridad social" de profesionales específicos de juventud que realizan funciones de diseño, planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos que implementen las políticas de juventud de estas entidades locales, "así como de gestión de las personas que intervienen en estos procesos".

Según marcan las Bases, la cuantía máxima individualizada que va a recibir cada ayuntamiento concurrente a esta convocatoria por parte de la Diputación está fijada en los 11.587 euros, de manera que los municipios con población igual o mayor de diez mil habitantes realizarán una aportación que supondrá al menos esta cantidad, mientras en el caso de los municipios menores de diez mil habitantes y de las entidades locales, no está contemplada la cofinanciación. El periodo de ejecución se extiende hasta el 31 de enero del 2027.

NUEVOS CONTENIDOS PARA LOS PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD

Casimiro Fernández ha informado también en el seno de la Junta de Gobierno de los pormenores de la segunda convocatoria en materia de juventud destinada a las entidades locales, en este caso a todas las de la provincia con excepción de la capital, y orientada a colaborar en la financiación de proyectos locales dirigidos a jóvenes entre 12 y 25 años de edad.

Así, el delegado ha afirmado que son proyectos que se pueden enmarcar en uno de estos tres ejes estratégicos, "Democracia, ciudadanía y participación", "Diversidad social y cultural, expresiones culturales, capacidades creativas y talento emprendedor" y "Salud, bienestar y calidad de vida".

De esta manera, la convocatoria presenta sus principales novedades en los contenidos de los proyectos, ya que se han introducido nuevos ámbitos que atañen principalmente a "fomentar abordajes y actitudes diferentes" contra cualquier tipo de discriminación motivada por racismo y xenofobia, la promoción del voluntariado juvenil como actitud de ciudadanía activa,

Igualmente, impulsar "cultura de convivencia escolar" y emprendimiento en materia de gestión de mediación y gestión de conflictos, mejorar el rendimiento educativo y la adquisición de capacidades básicas, estimular la ampliación de los horizontes educativos y profesionales, así como los hábitos de lectura y escritura saludables.

Los proyectos dirigidos a práctica de actividades deportivas o que están englobados acciones de educación formal, formación para el empleo y los servicios sociales, no están concernidos en esta convocatoria a la que sí podrán presentar cada uno de los municipios interesados sus proyectos singulares, o bien proyectos concertados entre varias entidades locales, como mínimos dos.

En las Bases se estipula también el número de proyectos subvencionados por municipio, que será de uno en municipios con población superior a veinte mil habitantes y dos en municipios menores de veinte mil habitantes y en entidades locales autónomas.

La dotación global de esta colaboración financiera asciende a casi 818.000 euros, de los que 6.000 euros será la cuantía máxima individualizada que irán a financiar hasta el 20 por ciento de los gastos admisibles en los municipios mayores de veinte mil habitantes, hasta el 80 por ciento en los municipios de entre cinco mil y veinte mil habitantes, hasta el 90 por ciento en los municipios de entre mil y cinco mil habitantes y hasta el cien por cien en los municipios menores de mil habitantes.