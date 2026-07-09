Diputación de Sevilla destina 670.000 euros a la semipeatonalización de la calle Carrera de Osuna

El presidente de la Diputación y la alcaldesa de Osuna, en el Consistorio - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

El presidente de la Diputación y la alcaldesa, Rosario Andújar, recorren el principal eje comercial del centro histórico de la localidad

OSUNA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado este jueves, 9 de julio, la localidad de Osuna, donde ha sido recibido en el Ayuntamiento por la alcaldesa, Rosario Andújar, junto a varios miembros del equipo de gobierno. Tras el encuentro institucional, han recorrido la calle Carrera para conocer de primera mano el resultado definitivo de las obras de semipeatonalización, una de las intervenciones urbanísticas más relevantes llevadas a cabo en el municipio en los últimos años.

La última de las fases de este proyecto ha sido financiada íntegramente por la Diputación de Sevilla con una aportación de 676.000 euros gracias al 'Plan Más Sevilla', informa en un comunicado el organismo provincial.

Fernández ha querido ratificar el compromiso de la Diputación con los municipios de la provincia, y su papel como "motor de cohesión, motor de discriminación positiva en aquellos municipios más pequeños que tienen menos músculo. Ese es el objetivo de la diputación, buscar el equilibrio y servir de equilibrio y en ese sentido creo que lo estamos haciendo razonablemente bien".

Asimismo, el presidente ha felicitado a la alcaldesa por los continuos proyectos nuevos que se desarrollan en Osuna, impulsados por la Diputación o con fondos propios locales, "pensando desde el inconformismo cómo puede mejorar su pueblo para el beneficio de sus vecinos".

En concreto, esta semipeatonalización ha permitido transformar los aproximadamente 500 metros lineales del principal eje comercial y social del centro histórico de Osuna en un espacio más accesible, seguro y amable para la ciudadanía. La reforma se ha basado en la creación de una plataforma única que elimina por completo las barreras arquitectónicas y prioriza el tránsito peatonal, manteniendo al mismo tiempo la circulación regulada de vehículos; en una zona centrada en pequeños comercios locales.

Durante la visita, Fernández ha podido comprobar el acabado final de un proyecto desarrollado globalmente en tres fases diferenciadas.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CLAVES

Como ha explicado la alcaldesa, la Diputación también ha financiado con cerca de seis millones de euros, otros proyectos importantes en la modernización y mejora de las infraestructuras de Osuna, como es la ampliación de la residencia universitaria de Osuna, la culminación de la piscina cubierta y otras intervenciones en el polideportivo, que "harán nuevos servicios o una mejor calidad de los servicios que ya tenían".

Entre otras actuaciones, también ha querido destacar la subvención de 4,25 millones de euros para la promoción de 85 viviendas protegidas, a la que se suma una ayuda financiera de 1,7 millones de euros para facilitar su ejecución; la próxima remodelación de la antigua caseta municipal para convertirla en un centro multifuncional.

"Son proyectos que sin la ayuda de la Diputación de Sevilla los municipios no podrían acometer con dinero municipal", ha querido recordar Rosario Andújar, que ha agradecido al presidente de la Diputación provincial la inversión que destina la corporación a los municipios.

A este respecto, el presidente ha explicado la inyección de cerca de 20 millones de euros destinados a la Sierra Sur, uno que tiene como municipio neurálgico a Osuna, y otro que tiene como centro de desarrollo a Estepa; cada uno de ellos de 10 millones de euros: dos millones de euros que provienen del Gobierno de España a través de fondos europeos, y ocho millones que invierte Diputación.

El objetivo, ha indicado el presidente es buscar el marco jurídico para los convenios de colaboración necesarios para que sean los propios ayuntamientos los que "ejecuten" esos fondos.

De igual forma, ha asegurado que "sin ser inconformistas, pues queremos que siga haciendo muchas cosas" en la provincia de Sevilla, "en unos años vamos a ver el resultado de todas esas inversiones" gracias al compromiso del Gobierno de España con Sevilla".