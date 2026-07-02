Diputación de Sevilla destina casi 6 millones a consistorios y dos ELA para contratar un servicio de asistencia técnica

Junta de Gobierno de la Diputación - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha aprobado en la última sesión de su Junta de Gobierno, presidida por Javier Fernández, destinar casi 6 millones de euros a facilitar a un centenar de municipios y dos entidades autónomas de la provincia en este 2026 la contratación de asistencias técnicas que tanto consistorios como las ELA precisan para la ejecución y desarrollo de "micropolíticas" que forman parte del ámbito de sus competencias.

Para Fernández, la contratación de un servicio de asistencia técnica "es muy interesante" para los ayuntamientos, sobre todo en localidades más pequeñas, donde las plantillas municipales son más reducidas y más transversales, "porque conlleva el acceso a conocimiento especializado de una materia, lo que posibilita que los servicios prestados sean más eficientes en cuanto a su operativa y desarrollo y, además, se mejora la experiencia de la ciudadanía, aportando valores como la actualización tecnológica y la innovación o la mejora en la seguridad de los datos", informa en una nota de prensa.

"En cuanto a los ámbitos en los que la Diputación va a contribuir a financiar la contratación de la prestación de asistencia técnica de servicios para los municipios, van desde la redacción de planes urbanísticos, proyectos de gestión financiera, planes de igualdad, programas de informática o acciones medioambientales", detalla el presidente.

Se trata de una acción contemplada en la Línea 3 del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Concertación para los años 2024 a 2027, cuyas Bases específicas y Convocatoria se aprobaba en marzo pasado. La concesión de estas ayudas es en régimen de concurrencia no competitiva, con una estructura de pagos en la que se prevé aportar el 70% del montante total en este 2026 y el otro 30% en 2027.

Las solicitudes de subvención de los municipios y ELA que cumplen con los requisitos establecidos han sido admitidas por el 100% del importe solicitado, con el límite máximo establecido para cada municipio y ELA en la Base Reguladora 4a, en función del número de habitantes. Y en cuanto al periodo de ejecución de las actuaciones que se van a apoyar financieramente, se extiende durante quince meses desde el día siguiente a la fecha de notificación de la concesión definitiva.